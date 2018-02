Kärntner Landtagswahl: Peter Kaiser hofft auf den Bonus des Hypo-Sanierers

KLAGENFURT. Dank Kaisers Popularität ist die SPÖ im Süden Österreichs bereits in Siegerlaune.

Kärntner Männerrunde: Landeshauptmann Peter Kaiser (2.v.l.) umgeben von seinen Mitbewerbern Bild: APA/GERT EGGENBERGER

Nur eine Woche nach Tirol findet die vierteilige Frühjahrsserie der Landtagswahlen im Süden Österreichs ihre Fortsetzung. Als drittes Bundesland bittet Kärnten am Sonntag die Bürger an die Wahlurnen. So unterschiedlich die regionalen Rahmenbedingungen bisher waren, in einem zentralen Punkt sollte sich eine Gesetzmäßigkeit bestätigen.

Der Landeshauptmann-Bonus: Ob in Niederösterreich Johanna Mikl-Leitner und zuletzt Günther Platter (beide VP), bei beiden Wahlen sind heuer die Amtsinhaber als klare Sieger über die Ziellinie gegangen. Und wenn die Meinungsforscher nicht völlig falsch liegen, dann wird von diesem Bonus auch Peter Kaiser in Kärnten profitieren. OGM sah die SPÖ zuletzt bei 44 Prozent, also knapp sieben Punkte über dem Ergebnis von 2013 (siehe Grafik).

Kaiser, der dem Land nach dem Desaster um die Kärntner Hypo einen strikten Sparkurs auferlegt hat, dürfte demnach als Sanierer bei den Wählern punkten und somit auch seine Partei mitziehen.

In den Umfragen klar hinter der SPÖ bleibt FP-Chef Gernot Darmann, der einst von Heinz-Christian Strache zurück nach Klagenfurt beordert wurde, um die Partei nach dem Hypo-Absturz zu sanieren und die Kärntner Hausmacht zurückzuerobern.

Mit den prognostizierten 24 Prozent würde Darmann einen ordentlichen Sprung nach vorne machen – relativiert durch den Rekordabsturz des Jahres 2013 um 28 Punkte. Angesichts der klaren Kräfteverhältnisse hat Darmann im Wahlkampf mehrfach eine blau-schwarze Allianz ins Spiel gebracht, um so Kaiser auszubooten. VP-Chef Christian Benger liegt in den Umfragen bei leichten Zuwächsen stabil auf Platz drei. Dass Benger als Mehrheitsbeschaffer für die FPÖ zur Verfügung stehen würde, gilt in Klagenfurt aber als eher unwahrscheinlich.

Kampf der Kleinen: Ähnlich wie davor in Tirol könnten am Sonntag auch in Kärnten einige Kleine von der Bildfläche verschwinden. Als chancenlos gilt das BZÖ, das 2013 immerhin 6,4 Prozent erreicht hat. Eine Parteispaltung und die Krise auf Bundesebene haben auch die Grünen von Landesrat Rolf Holub angesichts der Fünf-Prozent-Hürde an den Rand des Abgrunds geführt.

Die besten Überlebenschancen werden dem "Team Kärnten" eingeräumt, das Gerhard Köfer nach der Auflösung des Teams Stronach gegründet hat. Bei den Meinungsforschern noch im Rennen sind die Neos, angeführt von Markus Unterdorfer-Morgenstern.

Farbenspiele: Auch wenn Peter Kaiser federführend am SP-Kriterienkatalog für Varianten einer Zusammenarbeit mit der FPÖ mitgewirkt hat: Sein erster Ansprechpartner dürfte die Volkspartei sein. Nach der Abschaffung des Proporzsystems wird Kaiser in Kärnten erstmals echte Koalitionsverhandlungen in Angriff nehmen müssen. Ob es neben der ÖVP überhaupt Alternativen geben wird, hängt vom Ausgang des Überlebenskampfs der Kleinen ab. Eine "Chianti-Koalition" (Rot-Blau, Anm.), wie in der Vergangenheit schon erlebt, soll nicht zu Kaisers Prioritäten gehören.

