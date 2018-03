Kärntens Wahlsieger Kaiser verpasste Absolute nur knapp

KLAGENFURT. Die Kärntner SPÖ gewinnt massiv dazu und erreicht 47,7 Prozent der Stimmen ÖVP und FPÖ bleiben unter ihren Erwartungen, Grüne fliegen aus dem Landtag.

Erster mit Respektabstand: Peter Kaiser jubelt mit SP-Bundeschef Christian Kern Bild: APA

Die letzten 100 Meter zur Klagenfurter Parteizentrale hatte Peter Kaiser nach der Wahlkampf-Schlusskundgebung am Samstag, gemeinsam mit SP-Bundeschef Christian Kern, im Laufschritt absolviert. Am Ziel war der Landeshauptmann gestern nach Wahlschluss: Die Kärntner SPÖ erreichte mit 47,7 Prozent der Stimmen einen Zuwachs von satten 10,6 Prozentpunkten. Damit sind die Sozialdemokraten nicht nur mit großem Abstand Nummer eins in Kärnten. Es ist auch das beste Ergebnis der Landes-SPÖ seit 30 Jahren, und auch der persönliche Erfolg Peter Kaisers. Er sei selbst "positiv überrascht", sagte er in einer ersten Reaktion.

Nach ersten Hochrechnungen schien gar die absolute Mehrheit im Landtag möglich. Nach dem vorläufigen Ergebnis (siehe Grafik) stellt die SPÖ künftig 17 von 36 Abgeordneten.

Video: Peter Kaiser (SPÖ), Gernot Darmann (FPÖ), Christian Benger (ÖVP), Rolf Holub (Grüne), Gerhard Köfer (Team Kärnten) und Markus Unterdorfer-Morgenstern (NEOS) kommentieren den Wahlausgang.

Hoffnungen auf eine Koalition ohne SPÖ hatte man sich bei FPÖ und ÖVP gemacht, doch beide Parteien blieben unter ihren Erwartungen, die ÖVP sogar deutlich. Nach dem Absturz 2013 konnte die FPÖ sechs Prozentpunkte gutmachen, sie erreichte 23,4 Prozent. Der Wahlerfolg Kaisers sei "nicht wegzudeuten", reagierte FP-Spitzenkandidat Gernot Darmann. Er sah aber eine Stärkung der FPÖ und "den Auftrag, Verantwortung zu übernehmen". Um lediglich rund einen Prozentpunkt verbesserte sich die ÖVP, trotz Wahlkampf-Unterstützung durch Bundeschef Sebastian Kurz. Ziel sei gewesen, "Stimmen und Mandate dazuzugewinnen", gab Spitzenkandidat Christian Benger dem Ergebnis eine positive Note.

Zertrümmerte Grüne

Die Grünen erlitten ein Debakel. Mit nur drei Prozent flogen sie nach 14 Jahren aus dem Landtag. Rolf Holub, bisher Landesrat, der vor fünf Jahren noch als "Hypo-Aufdecker" gepunktet hatte, nahm die Niederlage "auf seine Kappe", obwohl er auch den "Negativ-Trend" auf Bundesebene verantwortlich machte.

In den Landtag geschafft hat es das "Team Kärnten" des Ex-Stronach-Landesrats Gerhard Köfer. Die Neos gingen bei ihrem ersten Antreten in Kärnten leer aus.

Video: Reaktion von Grünen-Spitzenkandidat Holub

Vorläufiges Ergebnis der Landtagswahl in Kärnten:

Video: Politologe Peter Filzmaier weiß, wann die Kärntner ihre Wahltentscheidung getroffen haben und welche Koalitionskonstellationen sie präferieren.

Roter Erfolg mit blauen Wermutstropfen

Peter Kaiser hat der SPÖ und vor allem Christian Kern nach dem Verlust des Kanzleramtes das dringend benötigte Erfolgserlebnis beschert. Er freue sich riesig über den "fantastischen Erfolg", gab sich Kern am Sonntagabend in Klagenfurt entsprechend euphorisch. Die SPÖ habe nun bei allen drei Landtagswahlen im Frühjahr zugelegt.

"Offen für alle"

Während die Kärntner SPÖ noch die heutige Wahlkartenauszählung abwartet, um die Frage der (am Sonntagabend nur noch wenig realistischen) absoluten Mehrheit abschließend beurteilen zu können, liefen bereits die Koalitionsspekulationen an. Er sei "für alle Gespräche offen", ließ Kaiser wie davor im Wahlkampf alles, aber vor allem auch eine Zusammenarbeit mit FP-Chef Gernot Darmann, offen.

Kern selbst wollte sich mit diesen "wilden Spekulationen" nicht auseinandersetzen und verwies auf den unter Peter Kaisers Federführung entstandenen SP-Kriterienkatalog für Koalitionspartner. Kerns Reserviertheit hat seine guten Gründe: Die Bundes-SP beginnt derzeit, im Lichte von Rauchverbotsstreit und Burschenschafter-Affären, als Oppositionskraft gegen Schwarz-Blau Fuß zu fassen. Eine zweite rot-blaue Landesregierung nach dem Burgenland wäre da kontraproduktiv.

Video: Die Bundespolitiker Christian Kern (SPÖ), Matthias Strolz (NEOS), Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Johann Gudenus (FPÖ) kommentieren das Wahlergebnis.

FP-Chef Darmann selbst ließ am Wahlabend keine Gelegenheit aus, um einerseits sein "stets gutes Verhältnis" zum Landeshauptmann zu betonen und andererseits zu signalisieren, dass er "willens ist, Verantwortung zu übernehmen". Für die FPÖ brachte der Wahlsonntag wie davor in Niederösterreich und Tirol ausgehend von einem Tiefststand einen Erfolg mit eher bitterem Beigeschmack. Lag man doch mit den 23,4 Prozent nicht nur klar hinter der SPÖ, sondern auch deutlich unter dem Kärntner Ergebnis bei der Nationalratswahl.

Noch bescheidener war diesmal der Erfolg für die ÖVP. Denn obwohl Bundeskanzler Sebastian Kurz im südlichsten Bundesland vielfach präsenter war als Spitzenkandidat Christian Benger, musste man sich, ausgehend vom schwachen Niveau des Jahres 2013 (14,4 Prozent) mit einem kleinen Plus begnügen.

Video: Sebastian Kurz (ÖVP) zum Ausgang der Wahl:

Als Stimmungsknick gegenüber der Bundesregierung wollte man das Ergebnis in der ÖVP mit Hinweis auf den Landeshauptmann-Bonus keinesfalls verstanden wissen. Für Benger könnte es dennoch ein versöhnliches Ende geben. Dass Kaiser auch die Tür zu Blau offenlässt, sei eher der Taktik geschuldet. Der "billigere" und letztlich strategisch unkompliziertere Partner bleibe aber die ÖVP, heißt es in Klagenfurt.

Grüne Misere

"Hilfreich war es sicher nicht", so die selbstironische Reaktion von Grünen-Bundessprecher Werner Kogler auf die Frage, ob der Novomatic-Coup seiner Vorgängerin Eva Glawischnig die Misere der Kärntner Grünen nicht besiegelt haben könnte. Für die Ökopartei war der Abschied aus dem Kärntner Landtag jedenfalls ein arger Rückschlag im Wiederaufbau, ob Rolf Holub in der Politik bleibt, ließ dieser gestern noch offen. Umso mehr muss Kogler im April auf Salzburg hoffen. (luc)

Lesen Sie hier ein Porträt über Peter Kaiser

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema