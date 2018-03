Kärnten-Wahl: Der Kaiser-Bonus und die tückischen Gewinne der FPÖ

KLAGENFURT. Keine Mehrheit ohne SPÖ: Die Wahlkarten brachten Peter Kaiser noch das 18. Mandat.

FP-Spitzenkandidat Gernot Darmann (Mitte) auf Gratulationstour bei Wahlsieger Peter Kaiser und Bundeschef Christian Kern Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Die Auszählung der Wahlkarten bescherte der Kärntner SPÖ am Montag das 18. Mandat (siehe Kasten) und noch einen Grund zum Jubeln. Damit ist im Landtag keine Mehrheit ohne SPÖ möglich. Triumphator Peter Kaiser wird heute im Vorstand die Sondierungen einleiten. Mit der FPÖ, der ÖVP und dem Team Kärnten von Gerhard Köfer kann der Landeshauptmann nun aus drei potenzielle Koalitionskandidaten auswählen. Die 47,9 Prozent vom Sonntag haben ihm das zweitstärkste Ergebnis aller Bundesländer beschert. Nur Johanna Mikl-Leitner (VP) steht in Niederösterreich mit 49,6 Prozent noch höher.

Im Vergleich zu den Landesergebnissen ihrer Parteien bei der Nationalratswahl im Oktober 2017 konnten sich Kaiser (plus 18,6 Punkte), Mikl-Leitner (plus 14) und Tirols Günther Platter (VP, plus 5,9) einen kräftigen Landeshauptmann-Bonus gutschreiben.

Gemessen an der Nationalratswahl relativierten sich auch die von der FPÖ in allen drei Ländern als große Gewinne gefeierten Ergebnisse. Wenige Wochen nach der Bundeswahl machten deutlich weniger Bürger ihr Kreuz bei Blau. Bei einem Minus zwischen 8,4 (Kärnten) und 11,1 (NÖ) Punkten.

Für den Politologen Peter Filzmaier hatte die FPÖ ein Problem, weil es in diesen Ländern "keinerlei Veränderungsdrang" gegeben habe. Die Leute wollten Stabilität. Beispiel Kärnten: Dort sei 2013 bei fünfmal mehr Wählern als diesmal die Stimmung gegenüber der Landesregierung schlecht gewesen. Die Regierungen seien populär, das galt auch für Niederösterreich und Tirol und dürfte auch in Salzburg so sein. Damit hätten der FPÖ "die scharfen Themen gefehlt".

Hinzu kam für Filzmaier, dass man von Udo Landbauer bis Gernot Darmann, in Kärnten auch mit Christian Benger von der ÖVP "sehr schwache Spitzenkandidaten" aufzubieten hatte. Und davor sei man aus FP-Sicht immer von einer Bundespartei, die hoch stand, mitgezogen worden.

"Leichte Unzufriedenheit"

Seit Jänner messe man aber unter den Wählern der schwarz-blauen Koalition "leichte Unzufriedenheit" , wobei sich die Schere zugunsten der ÖVP öffne. Dass die FPÖ trotzdem bei allen Landeswahlen klare Zuwächse verbuchen konnte, liege am niedrigen Ausgangspunkt und besonders in Tirol und im April auch in Salzburg daran, dass wegen des Niedergangs anderer Parteien bis zu einem Fünftel der Wähler frei seien.

Für Filzmaier ist denkbar, dass FP-Chef Heinz-Christian Strache nach der Salzburg-Wahl mit dem Vorwurf leben muss, in keinem der vier Länder einen Machtzugewinn erreicht zu haben. Ein Minus in den Umfragen sollte aber bei entsprechender "Besonnenheit der Akteure kein Problem sein, solange man mit der ÖVP über der 50-Prozent-Marke bleibt".

Auch die EU-Wahl 2019 sei für die FPÖ nicht sehr wichtig. "Um die Gretchenfrage" gehe es für Strache 2020, wenn die Steiermark, Wien und das Burgenland wählen. Denn dort stehe man auf hohem Niveau. Sollte die FPÖ deutlich verlieren, brächte das den Vizekanzler in echte Nöte.

Endergebnis mit Wahlkarten

Das Endergebnis der Kärntner Landtagswahl mit Wahlkarten brachte am Montag der SPÖ das 18. von insgesamt 36 Mandaten im Landtag. Das Mandat kam von der ÖVP.

Die SPÖ kommt auf 47,94 Prozent (plus 10,8), auf Platz zwei liegt die FPÖ mit 22,96 Prozent (plus 6,1 und 9 Mandate). Die ÖVP erreicht 15,45 Prozent (plus 1,1 und 6 Mandate), Team Kärnten von Gerhard Köfer wird mit 5,67 Prozent und drei Mandaten im Landtag vertreten sein. Klar gescheitert sind hingegen die Grünen mit 3,12 Prozent (minus 9) und die Neos mit 2,14 Prozent.

Mit dem Endergebnis ist auch die ohnehin kaum realistische Option für eine Koalition von FPÖ, ÖVP und Team Kärnten vom Tisch. SP-Chef Peter Kaiser kann nun eine dieser drei Parteien als Koalitionspartner wählen

