Kärnten-Wahl: Amtsbonus für Kaiser

WIEN. FP heizt Spekulationen über Wechsel des Landeshauptmanns nach Wien an.

Kaiser will in Kärnten bleiben. Bild: apa

Der Reigen der Landtagswahlen wird am kommenden Sonntag fortgesetzt. In Kärnten stellt sich Landeshauptmann Peter Kaiser (SP) der Wahl: Letzte Umfragen bescheinigen ihm, dass auch er wie Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich und Günther Platter in Tirol vom Amtsbonus profitieren kann. Zuletzt lag die SPÖ bei 44 Prozent (ein Plus von knapp sieben Prozentpunkten).

In der ORF-Elefantenrunde zeigte sich Kaiser gestern zuversichtlich, Erster zu bleiben. Die FPÖ, die bei der Nationalratswahl in Kärnten noch Platz eins erzielt hatte, lag zuletzt in Umfragen mit 24 Prozent abgeschlagen auf Platz zwei. FP-Spitzenkandidat Gernot Darmann heizte Spekulationen an, Kaiser würde nach der Wahl die Bundes-SP übernehmen und Gaby Schaunig als seine Nachfolgerin im Land inthronisieren. Kaiser wies Darmanns Behauptungen umgehend als "fake news" zurück.

Der Landeshauptmann ließ auch am Sonntag offen, mit welcher Partei er künftig koalieren wolle. Er werde mit allen Parteien Gespräche führen, die Zusammenarbeit mit Grünen und ÖVP habe aber gut funktioniert, hob er hervor.

Ob die Grünen nochmals den Einzug in den Landtag schaffen, ist freilich ungewiss. Die Partei, die bei der letzten Wahl noch vom Hypo-Debakel profitiert hatte, liegt nach internen Querelen nur noch bei 2,5 Prozent. Kärntens Grünen-Chef Rolf Holub gab sich aber zuversichtlich, dass seine Partei im Landtag vertreten sein werde.

Hoffnungen auf einen Wiedereinzug macht sich auch Team- Kärnten-Chef Gerhard Köfer. Die Neos gehen erstmals an den Start.

Video: Am Sonntag wählt Kärnten

