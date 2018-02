Kärnten: Umfrage sieht SPÖ über 40 Prozent

KLAGENFURT. Laut OGM liegen die Sozialdemokraten vor der Landtagswahl am 4. März deutlich an erster Stelle.

Peter Kaiser (SPÖ) Bild: APA/GERT EGGENBERGER

Es ist in dieser Woche die zweite sehr gute Nachricht für den Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SP): Zuerst erfolgte am Montag die Einstellung der Ermittlungen gegen ihn in der so genannten Causa Top-Team – und jetzt gibt es auch noch aktuelle Umfragedaten (veröffentlicht in der "Kleinen Zeitung"), die die Kärntner SPÖ vor der Landtagswahl übernächsten Sonntag mit deutlichem Abstand an erster Stelle sehen.

Laut OGM-Institut lag die Kärntner SPÖ im Erhebungszeitraum der Umfrage zwischen 14. und 20. Februar bei 44 Prozent . Das wäre ein kräftiges Plus im Vergleich zur Landtagswahl 2013, bei der die SPÖ mit rund 37 Prozent auf den ersten Platz kam. Für OGM-Chef Wolfgang Bachmayer hat die SPÖ am 4. März sogar die Chance auf die absolute Mehrheit an Mandaten, sollten die Kleinparteien den Sprung in den Landtag nicht schaffen.

Grüner Sinkflug

Derzeit liegen sowohl die Neos als auch die Liste Gerhard Köfer knapp an der Fünf-Prozent-Marke, die für den Einzug übertroffen werden muss. Schlecht sieht es für die Grünen in Kärnten aus, die noch 2013 auf stolze zwölf Prozent kamen: Sie liegen in der aktuellen OGM-Erhebung nur noch bei zwei bis drei Prozent. Nachdem sich die ehemalige Parteichefin Marion Mitsche mit einer eigenen Bewegung abgespalten hat, ist die Wahl für die Kärntner Grünen zum Existenzkampf geworden. Mit Zugewinnen rechnen können laut OGM die FPÖ und die ÖVP – allerdings beide von einer schwachen Ausgangsbasis. Die Kärntner Freiheitlichen fielen 2013 nach einigen Skandalen (Stichwort Hypo) auf 17 Prozent zurück und liegen nun bei Umfragedaten von 24 Prozent. Die ÖVP profitiert laut Bachmayer von einem "Rückenwind" aus der Bundespolitik und erreicht 18 Prozent (2013: 14 Prozent).

Gäbe es eine Direktwahl des Landeshauptmannes, wäre die Sache klar: Amtsinhaber Peter Kaiser (SP) kommt bei OGM auf 56 Prozent.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema