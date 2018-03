Kärnten: SPÖ und FPÖ sondierten

KLAGENFURT. Mehr als vier Stunden dauerte am Montag das erste Sondierungsgespräch der Kärntner SP mit den Freiheitlichen über mögliche Koalitionsverhandlungen. Beide Seiten lobten im Anschluss die "konstruktiven Gespräche auf Augenhöhe".

Man habe den SP-Wertekatalog erörtert, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser. Die Freiheitlichen hätten sich dabei vom Rechtsextremismus in einer Weise distanziert, wie dies in der Bundes-FP nicht immer der Fall sei. Inhaltlich habe es in vielen Bereichen Überschneidungen gegeben. Kärntens FP-Obmann Gernot Darmann sprach sich für eine "starke Koalition" aus.

Ob die FPÖ der nächsten Landesregierung angehören wird, ist freilich noch offen. Morgen wird Kaiser Gespräche mit der Volkspartei führen, am Donnerstag mit dem Team Kärnten. Die SPÖ ist in der komfortablen Position, sich den Partner aussuchen zu können: Von 36 Mandaten haben die Sozialdemokraten bei der Landtagswahl 18 erzielt. Am Samstag will Kaiser in einer SP-Vorstandssitzung entscheiden, mit welcher Partei er Koalitionsgespräche führen wird.

