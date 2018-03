Kärnten: Rot-Schwarz fixiert

Angelobung am 12. April, Einigung schneller als erwartet

APA18250998-2 - 08052014 - KLAGENFURT - ÖSTERREICH: ZU APA 356 II - Kärntens LH Peter Kaiser (l./SPÖ) und Christian Benger, der am Donnerstag, 08. Mai 2014, im Landtag in Klagenfurt zum neuen ÖVP-Landesrat gewählt und angelobt wurde. APA-FOTO: GERT EGGENBERGER Bild:

KLAGENFURT. Seit gestern ist auch in Kärnten die neue Landesregierung fix. SPÖ und ÖVP einigten sich, schneller als erwartet, auf eine Zusammenarbeit. Man habe zu einer „tragfähigen, inhaltlichen Konstellation“ gefunden, sagte SP-Landeshauptmann Peter Kaiser, und das nach „fünf Tagen des Sondierens und Verhandelns“. VP-Chef Christian Benger meinte, jetzt gelte es, „Kärnten im Alpen-Adria-Raum zur Nummer eins zu machen“. Angelobt soll die neue Landesregierung am 12. April. werden. Die Referatseinteilung wurde grob vorgenommen. Bei Kaiser werden wohl neben Personal die Sport-Agenden bleiben, dazu kommen Kunst und Kultur. Weiters wird es einen Regierungssitz mit Gesundheit und Soziales geben, einen mit Finanzen, Beteiligungen, Entwicklung und Forschung, einen mit Gemeinden, Feuerwehren und Katastrophenschutz und einen weiteren Landesratssitz zu Gesellschaftsthemen, also Frauen, Jugend, Integration. Bei der ÖVP bleiben Wirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus, dazu kommen Infrastruktur, Straßenbau sowie Jagd und Fischerei.

Nach der Wahl vom 4. März fehlte der SPÖ nur ein Mandat für die absolute Mehrheit, die Grünen, die mit SPÖ und ÖVP eine Dreierkoalition gebildet hatten, flogen aus dem Landtag.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema