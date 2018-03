Kärnten: Die Spannung nach der Wahl

KLAGENFURT. Platz eins hat SP-Chef Kaiser fast in der Tasche, dafür wackelt der LH-Sessel.

Landeshauptmann Kaiser Bild: APA

Dass mit Peter Kaiser am Sonntag in Kärnten heuer auch der dritte Regierungschef bei seiner Landtagswahl als klarer Sieger über die Ziellinie gehen würde, war zumindest für die Meinungsforscher vorab klar. Offen war, ob die SPÖ in Kärnten tatsächlich klar über der 40-Prozent-Marke landen würde oder nicht.

Noch spannender ist die Frage, ob und wie Kaiser seine Vormachtstellung in einer Koalition absichern können wird. Von den beiden bisherigen Partnern könnten die (gespaltenen) Grünen von Rolf Holub aus dem Landtag fliegen.

Der im Wahlkampf ganz von Bundeskanzler Sebastian Kurz überlagerte VP-Spitzenkandidat Christian Benger ließ offen, ob er wieder mit Kaiser koalieren würde. Dafür warb zuletzt Gernot Darmann, dessen FPÖ nach dem historischen Hypo-Absturz 2013 auf Platz zwei landen sollte, für eine blau-schwarze Koalition. Für die SPÖ ist am Sonntag deshalb zentral, "ob sie mehr Stimmen und Mandate als FPÖ und ÖVP zusammen erhält", sagt die Klagenfurter Politikwissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle. Nur dann habe Kaiser das Druckmittel, etwa mit einem kleinen Partner zu regieren.

Apropos Kleine: Die besten Chancen, den Sprung in den Kärntner Landtag wieder zu schaffen, räumt Stainer-Hämmerle Gerhard Köfer ein. Der ehemalige Landesrat und Team Stronach-Chef mit SP-Vergangenheit tritt diesmal mit eigener Liste an.

Dass die gebürtige Kärntnerin Eva Glawischnig (siehe Bericht oben) zwei Tage vor der Wahl zu einem Glücksspielkonzern wechselt, könne für die ohnehin an der Kippe stehenden Grünen einen weiteren Beitrag zum Scheitern bringen, sagt Stainer-Hämmerle. Immerhin Außenseiterchancen hätten die Neos, weil Pink derzeit "bundesweit Rückenwind hat".

Dass sich an der Spitze zwischen SPÖ und FPÖ doch ein klarer Abstand abzeichnet, führt die Politologin weniger auf bundespolitische Themen wie den aktuellen Streit ums Rauchen zurück. Das treffe eher die ÖVP, weil die erst für ein Verbot war und jetzt dagegen sei. Die FPÖ habe nach dem Hypo-Desaster "das Vertrauen noch nicht ganz zurückgewonnen". Kaiser habe sich als Sanierer, "auch was das Image des Landes betrifft", profiliert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema