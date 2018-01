Justizminister verteidigt geplante Rechtsbereinigung

WIEN. Josef Moser hat Großes vor: Der neue ÖVP-Justizminister möchte alle Gesetze aufheben, die vor dem Jahr 2000 kundgemacht wurden.

Justizminister Moser Bild: APA/HERBERT PFARRHOFER

Nur was ausdrücklich beibehalten wird, soll geltendes Recht bleiben. Theoretisch könnten davon 1704 Gesetze betroffen sein. Praktisch werden erheblich weniger Gesetze wegfallen.

Aktuell gibt es 1724 Bundesgesetze. 1704 sind aus der Zeit vor dem 31. Dezember 1999. Dass seit 2000 nur 20 Gesetze dazukamen, liegt daran, dass die meisten Beschlüsse bestehende Gesetze ändern ("Novellen") und nur wenige neu erlassen werden (so das "Allgemeine Pensionsgesetz" 2005).

Experten haben den Plan bereits kritisiert. So befürchtet der Verfassungsrechtler Bernd-Christian Funk, dass die pauschale Aufhebung auch weiterhin benötigte Gesetze entsorgen könnte. Er warnte vor "unabsehbaren Folgen" und fragte: "Will Moser unser Rechtssystem in die Luft sprengen?"

Moser verneint das und verweist auf eine fünfstufige Kontrolle: Bis 15. März haben die anderen Ministerien Zeit, dem Justizressort mitzuteilen, welche Gesetze beibehalten werden müssen. Außerdem führt der Verfassungsdienst eine Liste mit weiterhin nötigen Gesetzen. Dazu ist eine sechswöchige Begutachtung geplant, danach die Beratung im Justizausschuss und im Plenum des Nationalrats.

Moser: "Wenn bei fünfmaliger Kontrolle noch immer einer nicht weiß, dass ein Gesetz wichtig ist, kann es nicht so wichtig sein." Sollte ein weiterhin nötiges Gesetz gestrichen werden, müsste es rückwirkend neu beschlossen werden.

Den letzten größeren Check gab es 1999. Damals wurden mit einem Bundesrechtsbereinigungsgesetz alle einfachen Gesetze und Verordnungen, die vor 1946 kundgemacht worden waren, per 1. Jänner 2000 außer Kraft gesetzt – es sei denn, es wurde erklärt, dass sie weiter gelten. Davon waren rund 20 Prozent der Normen betroffen.

Moser will 2018 auch eine "Kompetenzentflechtung" zwischen Bund und Ländern vorschlagen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema