Israel: Austauschprogramm für Schüler

JERUSALEM. Nationalratspräsidentin Bures vereinbart Projekt für politische Bildung.

Bures, Amtskollege Edelstein Bild: Johannes Zinner

Heute beendet Nationalratspräsidentin Doris Bures (SP) ihren fünftägigen Besuch in Israel, der Höhepunkt der offiziellen Reise stand gestern auf dem Programm. In der Knesset traf Bures am Montag mit ihrem israelischen Amtskollegen Yuli Edelstein zusammen.

Bures sicherte Edelstein zu, dass Österreich auch künftig die Erinnerung an die Shoah und die historische Verantwortung Österreichs wach halten werde. Weil es immer weniger Zeitzeugen gebe, müsse man auch andere Wege finden, um nachkommenden Generationen das Geschehene zu vermitteln, sagte Bures.

Einer dieser Wege könnte auch bei einem Austauschprogramm beschritten werden, das Bures beim anschließenden Treffen mit Knesset-Abgeordneten Amir Peretz vereinbarte. Peretz ist auch Vorsitzender der israelisch-österreichischen parlamentarischen Freundschaftsgruppe. Mit Bures will er ein Austauschprogramm für Jugendliche entwickeln, das politische Bildung in den Fokus rückt. Das Projekt soll sich an österreichische sowie jüdische und palästinensische Jugendliche in Israel richten.

Ihren Besuch absolviert Bures in der Funktion als Nationalratspräsidentin und nicht in Vertretung des Staatsoberhaupts. Das Nationalratspräsidium ist derzeit auch mit der Führung der Amtsgeschäfte des Bundespräsidenten betraut und Bures als Vorsitzende auch Vertreterin des Kollegiums nach außen. Der Israel-Besuch anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der bilateralen Beziehungen sei schon lange geplant gewesen, die Hofburg-Wahl sei beim Treffen mit Edelstein kein Thema gewesen, hieß es aus Bures’ Umfeld.

Gedenktafel für Prammer

Am Nachmittag stattete Bures der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem einen Besuch ab, wo sie einen Kranz niederlegte. Ebenfalls auf dem Programm stand noch die Enthüllung einer Gedenktafel für Bures’ verstorbene Amtsvorgängerin Barbara Prammer (SP) in Rechovot durch die "Women’s International Zionist Organization".

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 2 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema