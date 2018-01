Interne Widerstände gegen die geplante Abschaffung der Notstandshilfe

WIEN. In der Regierung hängt schon nach wenigen Tagen der Haussegen ein bisschen schief. FP-Ministerin Hartinger lehnt Vermögenszugriff ab, Stelzer fordert finanziellen Ausgleich.

Hartinger will zu den Reformplänen nicht schweigen: Sie lehnt es ab, dass auf das Vermögen von Langzeitarbeitslosen zurückgegriffen werden soll. Bild: APA

Die ÖVP stößt mit ihrem Plan, die Notstandshilfe abzuschaffen und die Langzeitarbeitslosen in die Mindestsicherung zu verschieben, koalitions- und parteiintern auf Widerstände. Bereits in der Vorwoche lieferten sich Kanzler und Sozialministerin ein Match: Während Sebastian Kurz (VP) auf grundlegende Änderungen drängt, schwebt Beate Hartinger eine weniger radikale Variante vor.

Sie wolle beim Arbeitslosengeld neu nicht auf das Vermögen der Langzeitarbeitslosen zugreifen, beteuerte Hartinger am Dienstag in Ö1. Denkbar sei für sie, dass es zwei Arten der Mindestsicherung gebe. "Ich bin mir sicher, dass die ÖVP auch nicht will, dass die Armut weiter steigt", sagte die Ministerin. Im nächsten Dreivierteljahr werde sie Vorschläge ausarbeiten.

VP-Klubobmann August Wöginger räumte im OÖN-Gespräch zwar ein, dass Hartinger als Ministerin einen Vorschlag vorzulegen habe. Einen Zugriff auf das Vermögen von Langzeitarbeitslosen wollte er aber nicht ausschließen.

Derzeit erhält jemand, der seinen Job verliert, rund ein Jahr lang Arbeitslosengeld (55 Prozent der Nettoersatzrate) und im Anschluss unbefristet die Notstandshilfe (92 Prozent des Arbeitslosengelds). Wer keine Ansprüche aus der Arbeitslosenversicherung erworben hat, kann als letztes Auffangnetz Mindestsicherung beziehen. Doch diese ist an strenge Regeln gekoppelt: Sozialhilfeempfänger dürfen – mit Ausnahmen, was Wohnung und Auto betrifft – über ein Vermögen von 4200 Euro verfügen. Man wollte damals sicherstellen, dass jeder noch Geld für das eigene Begräbnis hat.

VP-Modell lange vorbereitet

Die ÖVP hat seit mehr als zwei Jahren Pläne in der Schublade: Das Finanzressort hatte eine Studie beauftragt, die die Auswirkungen des deutschen Hartz-IV-Modells in Österreich berechnete. Sozialrechtler Wolfgang Mazal arbeitete an einem Modell, ebenso der niederösterreichische ÖAAB.

Geht es nach der ÖVP, soll das Arbeitslosengeld am Anfang höher sein und in Folge abgestuft ausgezahlt werden – wie es auch in anderen OECD-Ländern üblich ist. In der anfänglichen Notlage soll es mehr Geld geben, dann soll durch die sinkende Zahlung der Anreiz steigen, rasch wieder auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren.

Die Notstandshilfe soll abgeschafft werden: Sie wird derzeit unbegrenzt ausbezahlt. Eine solche Leistung gibt es nur in sehr wenigen Ländern. Eine Abschaffung der Notstandshilfe und eine Annäherung an das deutsche Hartz-IV-Modell würden laut Studie die Armutsgefährdung erhöhen.

In der FPÖ steht man deshalb auf der Bremse. 2016 bezogen 167.000 Personen Notstandshilfe, vornehmlich handelt es sich um österreichische Männer über 50 – ein Teil auch Klientel der FPÖ.

Länder wehren sich

Doch auch in den Bundesländern mehrt sich der Widerstand. Denn mit Abschaffung der Notstandshilfe würde die Arbeitslosenversicherung entlastet, die Länder müssten den Mehraufwand für die Mindestsicherung stemmen.

"Wenn aus einer Bundesleistung eine Leistung der Bundesländer werden soll, dann muss auch die finanzielle Ausstattung der Länder sichergestellt werden", sagte Thomas Stelzer (VP). Oberösterreichs Landeshauptmann rechnet mit zusätzlichen Kosten von 160 Millionen Euro für das Bundesland. Eine klare Absage kam auch von Vorarlbergs Markus Wallner (VP): Von einer einseitigen Verschiebung in die Mindestsicherung halte er nichts.

