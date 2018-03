Integration: „Linzer Appell“ gegen Sparpläne

LINZ. Die Vertreter von 13 oberösterreichischen Institutionen haben sich am Donnerstag gegen Kürzungen und Verschärfungen im Integrationsbereich ausgesprochen. Kritik kommt von der FPÖ.

Treten gegen die Sparpläne der Regierung auf: Werner Schöny (Pro Mente), Christian Schörkhuber (Volkshilfe), Johann Stroblmair (Diakonie), Rudi Anschober (Integrations-Landesrat), Johann Bacher (JKU), Bert Brandstetter (Katholische Aktion), Gunther Trübswasser (SOS-Menschenrechte), Herbert Gimpl (Pädagogische Hochschulen) Bild: Land OÖ/Ernst Grilnberger

Die Vertreter von 13 Institutionen in Oberösterreich, von der Stadt Linz über Caritas, Diakonie und Volkshilfe und das AMS bis hin zu mehreren Hochschulen, haben gestern den „Linzer Appell“ unterzeichnet. Sie sprechen sich vor der Budgetrede von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) kommenden Mittwoch gegen die geplanten Kürzungen der Regierung im Integrationsbereich aus. „So werden Probleme geschaffen“, sagt Integrations-Landesrat Rudi Anschober (Grüne). Werde etwa das Budget für das neue verpflichtende Integrationsjahr, das Asylberechtigten den Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern soll, von 100 auf 50 Millionen Euro halbiert, drohe eine „dramatische Verschlechterung der Integration“. Anschober und die übrigen Vertreter warnten zudem vor Einschnitten im Bildungsbereich und der Zerschlagung des Integrationstopfs. Dieser soll laut Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) durch die Deutschförderklassen ersetzt werden (die OÖN haben berichtet). Anders als von ÖVP und FPÖ kolportiert, habe sich die Situation gegenüber 2015 nicht entschärft, warnen die Vertreter, die ihren Appell demnächst der Bundesregierung übergeben wollen.

Zudem appellieren die Teilnehmer an die Bundesregierung, das bisherige Angebot an Deutschkursen fortzusetzen, den Zugang zum Arbeitsmarkt im Bereich von Mangelberufen zu erleichtern und Asylwerber, die sich in Ausbildung befinden, nicht abzuschieben.

FPÖ: „Anschobers Traumwelt“

Kritik kam umgehend von der FPÖ: Klubobmann Herwig Mahr bezeichnete die Initiative als „Anschobers Traumwelt“. „Eine Zuwanderung über die Asylhintertür und der damit verbundene Missbrauch unseres Sozialsystems ist von der Mehrheit der österreichischen Bevölkerung abgelehnt worden", so Mahr.

