Ich glaube - oder auch nicht

Komischer Artikel. Religion ist Privatsache. Weshalb wird da so genau nachgefragt? Was genau ist eine nichtreligiöse Muslima? So etwas wie ein parteiloses SPÖ-Mitglied?



Was Strache da so treibt, würde ich nicht "Populismus" nennen, sondern eher "Demagogie".



Kern ist ein enttäuschender Wendehals und Duckmäuser, der Grundsätze vermissen lässt, wenn er die Kreuze an den Schulwänden nicht in Frage stellt. Man sollte ihm einmal erklären, was "Neutralität des Staates in Religionsfragen" bedeutet. Dann kann er seinen Plan B entwickeln.