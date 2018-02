Hugo Portisch verurteilt blauen Angriff auf Medien

Ja Herr Portisch, Ihre Verdienste um die Republik Österreichs und um den orf sind unbestritten, sie haben die österreichische Geschichte bis in´s Detail zerlegt und ganz nebenbei haben sie damit ein stattliches Maß an Geld verdient, die Österreicher und vor allem der orf, den Sie natürlich in Schutz nehmen wollen, kann stolz auf sie sein!



Aber es ist nun mal an der Zeit die maßgebliche Riege der Verantwortlichen des orf, vor allem im Stiftungsrat, nahtlos zu ersetzen.



So wird auch der Herr K Ü B E R L ersetzt, wenn man den heutigen Medien glauben darf, denn einen Willkommensklatscher für Flüchtlinge, aus den Staaten wo Krieg geführt wird und auch aus anderen Staaten von denen Wirtschaftsflüchtlinge und Asylschmarotzer bei uns wie die Maden im Speck leben wollen, die braucht keiner!