Hohe Beteiligung bei türkischem Referendum

WIEN / ANKARA. Mehr als 50.000 Türken in Österreich beteiligten sich an der Abstimmung über das von Erdogan geplante Präsidialsystem.

Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan bei dessen Besuch in Wien im Jahr 2014. Bild: APA/HANS PUNZ

Zwei Wochen lang hatten Türken im Ausland die Möglichkeit, über das von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem abzustimmen. In Österreich lebende türkische Staatsbürger konnten ihre Stimmen bei den türkischen Vertretungen abgeben. 108.561 wahlberechtigte Türken sind in Österreich registriert. Dabei zeigte sich in Österreich und in anderen Staaten eine deutlich erhöhte Wahlbeteiligung.

In Österreich gaben 50,59 Prozent der Stimmberechtigten ihre Stimme ab, teilte die Wahlkommission in Ankara mit. Bei der Parlamentswahl im November 2015 waren es 40,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag also beim Referendum zehn Prozentpunkte höher, das ist im Vergleich rund ein Viertel Wähler.

Auch in Deutschland wurde eine deutlich höhere Beteiligung verbucht. Bis zum Sonntagabend gaben 48,73 Prozent 1,430.127 in Deutschland registrierten türkischen Wähler ihre Stimme ab. In der Schweiz beteiligten sich sogar 57,11 Prozent der dort 95.263 Wahlberechtigten.

Während Deutschland und Österreich bisher Hochburgen der AKP von Präsident Erdogan waren, stimmten die meisten Auslandstürken in der Schweiz bisher für die pro-kurdische HDP.

Fünf Prozent im Ausland

Weltweit nahmen 1,396 Millionen Auslandstürken an dem Referendum teil – 46,98 Prozent der 2,972 Millionen Stimmberechtigten. Bei der Parlamentswahl im November 2015 hatten sich weltweit insgesamt 44,79 Prozent der im Ausland zur Wahl zugelassenen Türken beteiligt. Allerdings ist das noch nicht die abschließende Beteiligung: Auslandstürken können noch bis inklusive 16. April – dem Tag des Referendums in der Türkei – an Grenzübergängen abstimmen.

Am 16. April wird in der Türkei abgestimmt, dort sind rund 55,3 Millionen Menschen wahlberechtigt. Die Auslandstürken machen rund fünf Prozent aller Wahlberechtigten aus und könnten bei einem knappen Ausgang entscheidend sein. Erdogan hatte sie aufgerufen, sich „massenhaft“ zu beteiligen.

Geplante Wahlkampf-Auftritte türkischer Regierungspolitiker hatten, wie berichtet, zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen der Türkei und Österreich und vor allem zwischen der Türkei und Deutschland geführt.

