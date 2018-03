Hitler-Bild am Handy: FPÖ-Funktionäre stellten Mitgliedschaft ruhend

Ja, man lässt zu Recht hier Kommentare zu.

Warum wird das bei den Messerstechereien in Wien nicht gemacht?

Stimmt da der "Täter" nicht?

In oe24 tv sagte die Reporterin am Praterstern. "Es war ein junger Afghane. Das beflügelt natürlich wieder die Rechtspopulisten."

Unfassbar, das Leid der Opfer spricht die "Reporterin" mit keinem Wort an.



Die Polizei sprecher spricht jetzt von irrationalen Ängsten.

Gehts noch?



Können sich die "Qualitätsmedien" tatsächlich nicht ausrechnen, warum ihre Glaubwürdigkeit praktisch auf Null gerasselt ist?



Political Correctness kommt halt da an die Grenzen, wenn der Täter nicht ein weißer, xenophober, rechter Dieselfahrer ist und der Täter ein Sakrosankter im Sinne der PC-Ideologie.