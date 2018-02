Hinterbänkler, ein Störenfried und ein Minister - Karrieren der Quereinsteiger

LINZ. Josef Moser landete im VP-Regierungsteam, dafür dribbelt sich Efgani Dönmez ins Abseits

Schwierige Beziehung: VP-Chef Kurz und Efgani Dönmez Bild: VOLKER WEIHBOLD

Es zählt zum Repertoire wahlwerbender Parteien, sich mit Quereinsteigern auf den Kandidatenlisten breiter darzustellen, als man vielleicht ist. Bei der jüngsten Nationalratswahl haben nur zwei Parteien auf diese Wunderwaffe gesetzt: gezielt Neos-Chef Matthias Strolz, der die kampagnenerprobte Irmgard Griss engagiert hat. Griss tritt als Vizeklubchefin der Neos nach wie vor prominent auf. Und recht exzessiv VP-Obmann Sebastian Kurz.

Einzige Quereinsteigerin der Neos: Irmgard Griss

Häppchenweise und mit größtmöglicher medialer Inszenierung hatte Kurz seine Promi-Kandidaten für die Bundesliste präsentiert. Experten statt Politiker, hieß die – nicht ganz neue – Losung. Die Liste reichte von Opernball-Lady Maria Großbauer über TV-Mathematiker Rudolf Taschner bis hin zum Ex-Rechnungshof-Präsidenten Josef Moser.

Blauer Umsteiger als türkiser Aufsteiger: Josef Moser

Nach Eigendefinition „ein kleines Rädchen“: Mathematiker Taschner

Doch die meisten Promis sind nach der Wahl wieder im Hintergrund verschwunden. Und manch einer bereitet der ÖVP nun eher Kopfschmerzen. Das gilt vor allem für Efgani Dönmez, ehemaliger grüner Bundesrat und Integrationsexperte, der seit der Wahl von einem Fettnäpfchen in das nächste zu stolpern scheint. Jüngster Fauxpas: Dönmez lädt zu einer Veranstaltung mit der rechtsextremen Jobbik-Partei aus Ungarn und dem estnischen Politiker Jaak Madison, der die Wirtschaftspolitik der Nazis lobte.

Irritierende Kontakte

Sogar die neuen Parteikollegen zeigten ihm dabei die kalte Schulter: Weder Wirtschaftsbund-Obmann Harald Mahrer noch Klubchef August Wöginger nahmen die Einladung von Dönmez an. Nach der Kritik um einen Beitrag in dem rechten Magazin "Info-Direkt" und Lobby-Aktivitäten für Saudi-Arabien fällt Dönmez neuerlich mit irritierenden Kontakten auf.

Er wolle mit allen reden, es gehe um die Sache und nicht um Parteipolitik, so rechtfertigt sich Dönmez. Mit diesen Argumenten hat er auch in seiner Zeit als Grüner schon so manch zweifelhafte Aktion erklärt – was schließlich auch zum Bruch führte. Dort ist man froh, nicht mehr zu Dönmez Stellung nehmen zu müssen: "Wir kommentieren das nicht", heißt es offiziell. Und inoffiziell: "Seine Leidenschaft kann man ihm nicht absprechen, aber welche Ziele er verfolgt, ist völlig unklar."

Dass man von ihnen schon nach kürzester Zeit nichts mehr hört, sei logisch und auch zu erwarten, sagt der Politikberater Thomas Hofer generell über Quereinsteiger. Sie seien eben "schmückendes Beiwerk" im Wahlkampf. Diese Schuldigkeit haben sie danach getan. Bis auf Josef Moser, der aber schon lange im politischen Geschäft sei, schränkt Hofer ein. Moser gelangte als einziger der Promi-Kandidaten zu höheren Ehren und wurde Justizminister.

Dem Wähler sei es auch egal, welche Funktion eine Kira Grünberg (nach einem Unfall querschnittgelähmte Stabhochspringerin, Anm.) oder ein Rudolf Taschner jetzt hätten. Wobei man sagen müsse, dass beide als Neulinge immerhin schon VP-Bereichssprecher im Nationalrat sind. "Wer aber geglaubt hat, mehr zu werden oder gar zu Ministerehren zu kommen, war naiv."

Heute Behindertensprecherin im Nationalrat: Kira Grünberg

Dönmez, der ja kein Politik-Neuling sei, hat Hofer überrascht: "Ich habe Dönmez als einen gesehen, der Dinge anders betrachtet und das auch anspricht. Aber jetzt gibt es immer wieder Aktionen, die nicht nachvollziehbar sind. "Wenn das so bleibt und er nur durch zweifelhafte Kontakte auf sich aufmerksam macht", werde das zum Problem für die ÖVP.

Gerade nach der Affäre um die Germania-Liedtexte sei das Anstreifen an Rechtsextremismus "ungeschickt und ungelenk". Dabei sei "Dönmez als einer bekannt gewesen, der auch einmal den Finger in eine Wunde legt. Aber jetzt fragt man sich: welche Wunde?"

