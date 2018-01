Herzklopfen in allen Parteien bei erster Wahl nach dem Regierungswechsel

SANKT PÖLTEN. Niederösterreich: VP-Absolute wackelt, SP erhofft Plus, FP hat Kummer mit Landbauer.

Die Spitzenkandidaten: Udo Landbauer (FPÖ), Indra Collini (Neos), Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Helga Krismer (Grüne), Franz Schnabl (SPÖ) Bild: APA

Der frühere Skilehrer Udo Landbauer ließ am Freitag seinen letzten Wahlkampftermin sausen: Der groß angekündigte Gratis-Kinderskikurs des umstrittenen FPÖ-Spitzenkandidaten am Semmering wurde abgesagt.

So ersparte sich Landbauer weitere Reporterfragen zum rassistischen Liedgut seiner Verbindung "Germania zu Wiener Neustadt". Diese Affäre hatte den letzten Abschnitt des Wahlkampfs geprägt.

Dass die FPÖ morgen ihren bisher niedrigen Stimmenanteil auf über 20 Prozent ausbauen kann, bezweifeln Insider. Noch vor einigen Wochen hatten die Blauen in den Umfragen bis zu 21 Prozent, jetzt werden 16 bis 17 % erwartet.

Herzklopfen gibt es auch bei der ÖVP, die bei der ersten Wahl nach der Nationalratswahl erstmals mit einer Spitzenkandidatin antritt.

Die erste Wahl nach Erwin Pröll

Johanna Mikl-Leitner hofft auf einen "Vertrauensvorschuss", doch nach 25 Jahren mit dem Zugpferd Erwin Pröll erscheint eine neuerliche absolute Mehrheit ausgeschlossen. Die Landeshauptfrau baut bereits vor: "Wir orientieren uns an den stärksten Landesparteien und an den stärksten Landeshauptleuten". Das sind Hans Niessls SPÖ im Burgenland (41,9 Prozent) und die Vorarlberger ÖVP mit Markus Wallner (41,8).

Die Roten führten mit Franz Schnabl einen schrillen Wahlkampf. Sollten sie nicht deutlich zulegen, wäre das angesichts der Umstände eine Enttäuschung: Die turbulente Bundespolitik müsste den Roten ebenso zugute kommen wie die Schwäche der Grünen.

Nach ihrem Aus im Nationalrat müssen die Ökos um den Verbleib im Landtag bangen. Umfragen sehen sie knapp an der Vier-Prozent-Hürde. Daher bat Spitzenkandidatin Helga Krismer fast flehentlich: "So dringend hat das Land die Grünen noch nie gebraucht." – Die Neos um Indra Collini wollen "das alte Machtsystem aufbrechen"; sie dürften in den Landtag kommen.

Waldhäusl statt Landbauer?

Offen ist, wie es nach der Wahl weitergeht. Wegen des Proporzes kommen alle stärkeren Parteien in die Regierung, Mikl-Leitner strebt ein Arbeitsübereinkommen mit allen Landesräten an. Bisher hatten ÖVP und SPÖ einen Pakt.

Landbauer ist allerdings ein Problem. Es ist denkbar, dass die FPÖ nicht ihn als Landesrat vorschlägt, sondern den derzeitigen Klubobmann Gottfried Waldhäusl. Er gilt als Kritiker der Burschenschaften.

Landtagswahl in Niederösterreich:

1 Kommentar klettermaxl (263) 27.01.2018 05:12 Uhr Dass ein Herr Landbauer nach diesen Enthüllungen nicht unmittelbar und absolut ohne jede auch nur ansatzweise Diskussion als Kandidat der FPÖ für die NÖ Landtagswahl 2018 abgezogen wird - wenn er sich schon aus eigenem dazu nicht in der Lage sieht, die gebotenen Konsequenzen zu ziehen - das ist für mich ein unerhörter politischer Skandal!



Es ist auch eine neuerliche, indiskutable, groteske, augenzwinkernde Verhöhnung jener Nazi-Opfer vom Baby bis zum Greis, die im inkriminierten "Lieder"buch auf in ihrer Menschenwürde auf niederträchtigste und brutalste Art und Weise post mortem heruntergemacht wurden. Antwort schreiben

