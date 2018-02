Heimische Rechtsextreme manipulieren Facebook

WIEN/HAMBURG. Nur eine sehr kleine Minderheit der Nutzer ist für einen Großteil der Hasspostings auf Facebook verantwortlich.

Fünf Prozent der Facebook-Konten verteilen 50 Prozent der "Likes" bei Hasskommentaren. Bild: apa

Fünf Prozent der Facebook-Konten verteilen 50 Prozent der "Likes" bei Hasskommentaren auf dem Sozialen Netzwerk, ein Prozent hochaktiver Nutzer vergibt sogar ein Viertel aller "Likes". Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die dem NDR vorliegt. Auch Österreich ist in den Daten vertreten.

Die Studie, die vom IT-Experten Philip Kreißel zusammen mit dem Institute for Strategic Dialogue in London erstellt wurde, bezieht sich laut NDR (Norddeutscher Rundfunk) auf 3.000 Veröffentlichungen und 18.000 Kommentare auf Facebook zu Beiträgen großer deutschsprachiger Internetmedien. Darunter befindet sich auch die Kronen-Zeitung (online), deren Beiträge von Rechtsextremen besonders oft geteilt werden, wie Julia Ebner vom Institute for Strategic Dialogue der APA am Donnerstag mitteilte.

AfD und Identitäre

Die meisten der hochaktiven Accounts lassen sich der AfD und der rechtsextremen "Identitären Bewegung" zuordnen, deren Österreich-Sprecher Martin Sellner laut Ebner auch in Deutschland großen Einfluss ausübt. Eine hohe Aktivität von FPÖ-Mitgliedern ist demnach aus den Daten nicht ersichtlich.

"Rechte Gruppierungen versuchen, gezielt die Facebook-Algorithmen zu manipulieren - dazu einigen sie sich auf Uhrzeiten und Hashtags, um diese in die Toptrends zu katapultieren", sagte Ebner dem NDR. Im Gespräch mit der APA fügte sie hinzu, dass eine solche konzertierte Aktion auch vor der österreichischen Nationalratswahl stattgefunden habe. An dieser Aktion hätten auch deutsche Rechtsextreme teilgenommen - wie umgekehrt auch Österreicher vor der deutschen Bundestagswahl aktiv geworden seien.

„Eine monumentale Täuschung“

"Was wir in den Statistiken sehen, ist vor allem eine monumentale Täuschung", sagte IT-Experte Kreißel dem NDR. Andere Nutzer, aber auch der News-Algorithmus von Facebook, bekämen durch die konzertierten Aktionen den Eindruck, dass bestimmte Themen ein große Öffentlichkeit beschäftigen würden. In Wahrheit handle es sich aber nur um eine lautstarke Minderheit, der die Funktionsweise von Facebook entgegenkomme. Polarisierende Debatten erhielten durch den Facebook-Algorithmus eine höhere Reichweite als sachliche Diskussionen, so der Wissenschafter.

