Hausbesuche, Denksport und ein Unfall

ST. PÖLTEN. Niederösterreich: Kampagnen für die Landtagswahl am 28. Jänner gestartet.

SP-Kandidat Schnabl Bild: APA

Unfall beim Start in den niederösterreichischen Landtagswahlkampf: Auf der Westautobahn zwischen St. Christophen und Altlengbach verunglückte am Dienstagvormittag ein Wahlkampf-Fahrzeug der FPÖ. Verletzt wurde niemand. Landesparteisekretär Christian Hafenecker entschuldigte sich "bei den Verkehrsteilnehmern, die in der Folge im Stau stehen mussten".

Die Volkspartei stellt in ihrer gestern präsentierten Kampagne das "Miteinander" in den Mittelpunkt. Die Schwarzen wollen in den 19 Tagen bis zur Wahl lückenlose Hausbesuche machen; mehr als 20.000 Funktionäre sind unterwegs. Für jeden Haushalt gibt es ein Frühstücks- bzw. Schneidbrett. Verteilt werden außerdem Stofftiere, Kinderbücher und Memoryspiele. Das Wahlkampfkosten-Limit (sechs Millionen Euro) werde sicher eingehalten, sagte Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Er nannte als Wahlziel der ÖVP, die beste Landesparteiorganisation in Österreich zu bleiben. Derzeit sind das – nach der niederösterreichischen Volkspartei, die 2013 mit 50,79 Prozent die absolute Mehrheit erreichte – die SPÖ Burgenland mit 41,92 Prozent und die ÖVP Vorarlberg mit 41,79 Prozent.

Das Leitmotiv der SPÖ-Kampagne ist "Spaß an der Politik", erklärten Landesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller und Wahlkampfmanager Wolfgang Kocevar. Es gebe mehr als 280 – durchaus eigenwillige – Plakatmotive mit Spitzenkandidat Franz Schnabl.

Einheizen gegen "soziale Kälte"

Dessen Bekanntheitsgrad sei bis vor kurzem nahe null gewesen, betonte Hundsmüller. Die aufsehenerregende Kampagne habe dies ausgeglichen, auch wenn viele Leute fragen: "Was ist euch da eingefallen?" Auf den Plakaten stehen nicht sofort verständliche Slogans wie "Ändamawos!", "Zweite Meinung? Roger!", "Hockn braucht a zweite Meinung" oder "Wir heizen ein, wo soziale Kälte herrscht". Es seien Themen enthalten, "die uns berühren", sagte Hundsmüller. "Wir wollen nichts schlechtreden, aber das Land weiterbringen."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema