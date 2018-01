Harsche Kritik an Rückkehr von Peter Pilz

Ach ich finde das gut so, P. Pilz bringt wieder Farbe ins tägliche Politikergrau...



P. Pilz hat den richtigen Besen um das unter dem Teppich gekehrtes wieder hervor zauber kann ...



Ist doch gut so!



Warum zittern alle Regierungsparteien so vor Pilz?

Wenn nichts ist, kann er nichts finden...

Also ist es gut wenn Peter Pilz zurückkommt in die politische arbeit, verurteilt ist er ja nicht nur durch eine "unbestätigte und meiner Meinung rachsüchtige Beschuldigung" politisch dekretiert worden...



In Zeiten wie diesen das du wegen eines Pfurzes angezeigt wirst aber eine gezündete Atombombe beklatscht wird...