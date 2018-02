Gutachter geben grünes Licht für Rechtsaußen-Kongress

AISTERSHEIM. Die Bau-Sachverständigen haben keine gravierenden Mängel beim Wasserschloss festgestellt. Bei den Demos gegen den Kongress der „Verteidiger Europas“ wird mit mehreren hundert Demonstranten gerechnet.

FPÖ-Politiker, Mitglieder der Identitären Bewegung und Burschenschafter halten im Wasserschloss Aistersheim ihren umstrittenen Kongress ab. Bild: privat

Rudolf Riener hatte laut eigener Aussage bisher nicht viel Kontakt mit Medienvertretern. Seit bekannt wurde, dass die selbsternannten „Verteidiger Europas“ einen Kongress in Aistersheim (Bezirk Grieskirchen) abhalten wollen, ist der Bürgermeister der Hausruckviertler Gemeinde aber ein gefragter Gesprächspartner. Seit heute, Freitag, ist die Abhaltung endgültig fix: Zuletzt hatten das Mauthausen Komitee und das „Netzwerk gegen Rassismus und Rechtsextremismus“, wie berichtet, unter Berufung auf Mängel beim Gebäude auf eine Absage gedrängt. Die Sachverständigen-Gutachten würden belegen, dass die Mängel nicht so gravierend sind, dass die Veranstaltung abgesagt werden müsste, sagte VP-Bürgermeister Riener zu den OÖN. "Aistersheim braucht den Kongress nicht“, so Riener. Es handle sich aber um eine private Veranstaltung. Was Besitzer Heinrich Birnleitner mit seinem Schloss mache, sei aber seine Sache.

2016 in den landeseigenen Redoutensälen

2016 hatte der Kongress in den Linzer Redoutensälen stattgefunden. Auch heuer werden mehrere hundert Teilnehmer, darunter FPÖ-Politiker, Burschenschafter und Mitglieder der Identitären Bewegung, erwartet. Das Bündnis „Linz gegen Rechts“ hat eine Demonstration angemeldet, bei der mit mehreren hundert Teilnehmern gerechnet wird. Dazu kommen rund 150 Polizeibeamte: Ein großer Auflauf für die 892-Einwohner-Gemeinde.

