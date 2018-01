Grazer FPÖ-Vizebürgermeister bei "Kongress der Verteidiger Europas"

primavera13,

was erwartest du dir, dass Kurz sagen sollte, was die Opposition doch genau so sagen könnte?

Die FPÖ ist doch für sich und ihre Taten selber verantwortlich, solange sie nicht gegen das Gesetz sind, ist die Haltung in bestimmten Angelegenheiten ihre eigene Sache. Wenn Kurz sich immer in die Angelegenheiten der FPÖ mischen würde, was würdest du dann sagen? "Die Koalition streitet nur!"

Kommen dir diese Worte nicht schon von den letzten Koalitionen SPÖ/ÖVP bekannt vor?