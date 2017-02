Graz: Kampfgebiet mit schwarzer Konstante, Hochburg für Kommunisten

WIEN. Was gerne über die Bundeshauptstadt Wien gesagt wird, gilt für die steirische Landeshauptstadt politisch gesehen noch viel mehr: Graz ist anders.

Grazer Spitzenkandidaten Nagl (VP, ganz links), Kahr (KPÖ), Ehmann (SP), Wirnsberger (Grüne), Eustacchio (FP). Bild: APA

Nicht nur, weil Graz mit Elke Kahr seit 2012 eine kommunistische Vizebürgermeisterin – die einzige in Österreich – hat. Auch weil die Grazer bei der Wahl ihrer Stadtchefs Vielfalt zeigen: Bevor Siegfried Nagl den Bürgermeistersessel zur schwarzen Erbpacht machte – er regiert seit 14 Jahren –, stellten auch schon SPÖ und FPÖ den Rathaus-Chef.

Am Sonntag wird in der zweitgrößten Stadt des Landes – mit mehr als 220.000 Wahlberechtigten gibt es fast so viele wie im Burgenland und in Vorarlberg – der Gemeinderat neu gewählt. Ein Überblick über die Besonderheiten dieses Urnengangs:

Stadt der Wechselwähler: Die Grazer Wähler sind mobil wie anderswo kaum zu beobachten. Bei der Bundespräsidentschaftswahl im Vorjahr erreichte Alexander Van der Bellen in Graz das beste Ergebnis unter allen Landeshauptstädten, bei der Landtagswahl 2015 dominierten SPÖ und ÖVP, bei der Nationalratswahl 2013 wiederum FPÖ und Grüne. Auch Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle bestätigt das weitgehende Fehlen von Stammwählern: "In Graz gibt es außergewöhnliche Wählerwanderungen, sogar von der KPÖ zur FPÖ oder umgekehrt."

Personenwahl statt Parteienwahl: Den Grundstein für den Erfolg der KPÖ hat Ernest Kaltenegger, vor Kahr Stadtrat, gelegt. Auch er hatte sich um das Thema Wohnen bemüht. Die Vizebürgermeisterin gilt über Parteigrenzen hinweg als Expertin auf diesem Gebiet. "Persönliches Engagement schlägt Partei", sagt Stainer-Hämmerle, "dann wird für viele auch eine scheinbar unwählbare Partei wählbar." Erfolg bringe das aber nur, "wenn Person, Botschaft und Angebot zusammenstimmen".

Dass Nagl um seine Wiederwahl nicht zittern muss, liegt ebenso an seinen hohen Sympathiewerten, er profitiert vom Amtsinhaberbonus.

Blauer Trend, Gerangel auf den hinteren Plätzen: Dass die FPÖ unter Spitzenkandidat Mario Eustacchio zulegen wird, gehört zu den Grazer Parallelen mit anderen Urnengängen. Eustacchio könnte die KPÖ sogar überholen. Die Grünen haben trotz aufgelegtem Thema – Graz leidet unter hoher Feinstaubbelastung – mit der eher unbekannten Kandidatin Tina Wirnsberger bescheidene Zuwachsaussichten, auch die SPÖ kommt nicht vom Fleck. Die nächste Testwahl ist die Uni-Stadt für die Neos, die dort zum ersten Mal antreten. Ihr Manko, nach einem Erfolg der Piraten 2012: "Die Euphorie für neue Parteien ist generell etwas abgeflaut", sagt Stainer-Hämmerle.

1 Kommentar (6021) · 03.02.2017 00:23 Uhr von NedDeppat· 03.02.2017 00:23 Uhr Die Farbe der Hoffnung ist Blau,... nicht nur in Graz.



