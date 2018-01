Gratis-Vignette für Einsatzfahrzeuge

WIEN. Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) ändert die bestehende Mautordnung.

Somit dürfen Einsatzfahrzeuge gemeinnütziger Organisationen, die über einen Blaulicht-Bescheid verfügen, die Autobahnen und Schnellstraßen kostenlos befahren. Bereits in wenigen Wochen soll die Änderung ausgearbeitet sein und in Kraft treten können, hieß es am Montag in einer Aussendung.

Betroffen davon sind unter anderem gemeinnützige Organisationen wie Berg-, Wasser- und Höhlenrettung. Sie sind bis dato nur im Einsatzfall befreit und hatten schon länger eine generelle Befreiung von der Mautpflicht gefordert.

