Glawischnig will Aussprache mit ihren Kritikern

WIEN. Grünen-Bundessprecherin Eva Glawischnig möchte die internen Diskussionen bald beenden. Am Freitag kommender Woche tagt der erweiterte Bundesvorstand.

Dort sollen jene Funktionäre gehört werden, die öffentlich Kritik am Vorgehen der Parteispitze gegen ihre Jugendorganisation geäußert haben. Glawischnigs Ziel für dieses Treffen: ""Intern heftig diskutieren, aber eine gemeinsame Linie nach außen vertreten."

Den am Montag angekündigten Rückzug der Bundessprecherin der Jungen Grünen, Flora Petrik, sowie von sechs Vorstandskollegen bewertete die Bundespartei am Dienstag als positiven Schritt, er komme aber zu spät. "Ich bedaure, dass es so weit kommen musste", sagte Glawischnig.

Wie es nun mit den Jungen weitergehen soll, ließ die Grünen-Chefin offen. "Ich möchte alles in aller Ruhe noch einmal reflektieren."

Grüne Studierende in Linz

Wegen des Streits um die Kandidatur verschiedener Listen bei den ÖH-Wahlen stehen die Grünen seit 1. April ohne anerkannte Jugendorganisation da. Glawischnig unterstützt die GRAS als offizielle Liste, die Jungen Grünen bewarben in Uni-Städten eine Gegenkandidatur der Grünen Studierenden. Sie werden z. B. in Linz an der Uni und an der Fachhochschule antreten.

