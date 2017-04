Glawischnig und Petrik: Grüne Parteikrise bei "Im Zentrum"

Naja - da gibts schon auch andere Wahrnehmungen!!



Wer um 22.00 im Zentrum gesehen hat wird bestätigen: Rücktrittsreif ist die Petril!



Sie konnte den anderen Diskutierenden nicht ein einzige mal konkrete Beispiele für die pauschalisierende Kritik an der Grünen "Struktur" nennen.

"schlecht aufgestellt" ist einfach zu inhaltsleer, zu wenig!



Konkrete kompetente aber konstruktive Kritik an den Grünen kam von Pelinka und Fussi.



Insgesamt aufschlussreich, was die völlig übertrieben Dimension des Konflikts betrifft:

Fussi: Die 4000 Mitglieder der sog. jungen Grünen sind nur ein e-mail Verteiler.

Wenns hoch kommt 150 "Mitglieder und ein 7 köpfiger vorstand - 6 in Wien und die Schwester von Petrik.

Fussi zitierte aus dem extrem mageren apa Auftritt der sog. "Jungen G.", das war mehr als mager - nur Hülsen!



Reiter hat ausgeglichen und präzise wie immer moderiert.

Dass Sie die Frau vom Grünen Lockl ist,

das war überhaupt nicht spürbar!

Ein sachliche, qualifizierte Leistung!!