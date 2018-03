Glawischnig geht zu Novomatic, Grüne verstoßen langjährige Obfrau

Lässt jetzt Frau Glawischnig wieder in Ruhe, Sie ist nur der Spiegel aller Politiker in Österreich und EU-weit!!!



Zeigt mir einen Ehrlichen Politiker - einen einzigen bitte - WER ist das?



Beispiel Herr Kern, mit dem kleinen Abgeordneten Gehalt kann ER nicht überleben im Monat aber dafür sind ja die Kollegen da um das Gehalt ein klein wenig aufzubessern...

Ein Pensionist mit 1000€ Pension will sich 200€ im Monat dazuverdienen - das Finanzamt bittet zur Kasse, daher geht dieser Pensionist weiterhin Schrott/Flaschen sammeln um ein paar €uros am Fiskus vorbei zu schummeln...sogar die Spenden werden jetzt schon kontrolliert, wartet ab bis am WC gewogen wird um dann "Mehrwert-Steuer" dafür zu zahlen...



Diese Gesetze haben die Roten & Schwarzen gemacht aber jetzt haun ma auf die Blauen...bevor ihr einmal Nachdenken würdet, dass alle - ja ALLE Politiker mit Heißen Erdäpfeln verjagt gehören...



Kein einziger Politiker ist es Wert angehimmelt zu werden!!!