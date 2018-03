Geheimdienst-Razzia: Aufregung um Extremismus-Dateien im Innenressort

WIEN. Bundespräsident und Kanzler fordern volle Aufklärung, die SPÖ droht mit U-Ausschuss.

Eine dubiose Hausdurchsuchung beim Nachrichtendienst des Innenministeriums, dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), nimmt langsam die Dimension einer Staatsaffäre an. Selbst Bundespräsident Alexander Van der Bellen meldete sich am Freitag zu Wort und forderte "eine rasche und vollständige Aufklärung der höchst irritierenden" Vorgänge.

Die versprach Justizminister Josef Moser (VP) "mit einem umfassenden Bericht für Anfang nächster Woche". Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) forderte "volle Aufklärung und Transparenz aller beteiligten Ministerien".

SP-Chef Christian Kern kündigte eine Sondersitzung im Nationalrat an und will sich mit der Liste Pilz von Innenminister Herbert Kickl (FP) die Hintergründe der BVT-Affäre erklären lassen. Kern stellte außerdem einen Untersuchungsausschuss dazu in Aussicht. Die Neos berufen den Nationalen Sicherheitsrat ein.

Amtsmissbrauch

Zu den Fakten: Wie "profil" und der "Standard" berichteten, ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) seit Monaten gegen einige aktive und pensionierte Beamte des BVT. Es geht um den Verdacht des Amtsmissbrauchs wegen nicht gelöschter und illegal weitergegebener Daten.

Am 28. Februar kam es deshalb im BVT und bei mehreren Spitzenbeamten zu Hausdurchsuchungen. Durchgeführt wurde die Razzia nicht wie üblich von der Cobra, sondern von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), die für Angelegenheiten der internen Revision gar nicht zuständig ist.

Die schwer bewaffneten EGS-Beamten statteten an diesem Tag auch der Leiterin des Extremismusreferats im BVT, Sibylle Geißler, die bei den Staatsanwälten nicht als Beschuldigte geführt wurde, einen Besuch ab. Dabei soll auch eine Festplatte sichergestellt und später kopiert worden sein, auf der sich der Ermittlungsstand des BVT zu Extremismus in Österreich bis zurück ins Jahr 2006 befindet. Mit Erkenntnissen auch zu Burschenschaften und den rechtsextremen Identitären.

Der Generalsekretär des Justizministeriums, Christian Pilnacek, schloss am Freitag aus, dass die "Terrorismus- oder Extremismus-Dateien des BVT sichergestellt wurden". Unter Aufsicht von Staatsanwälten hätten IT-Experten nur "private Ordner" mitgenommen. Noch nicht geklärt sei freilich, ob sich darin Extremismus-Dateien befinden.

Blauer Gewerkschafter

An Brisanz gewinnt die Aktion, deren "Verhältnismäßigkeit" nun der Justizminister prüfen lässt, jedenfalls durch den Umstand, dass der EGS-Leiter Wolfgang Preiszler blauer Gewerkschafter und FP-Gemeinderat in Guntramsdorf ist.

Warum ausgerechnet diese Einheit zum Einsatz gekommen ist, konnte auch Pilnacek nicht restlos aufklären. Nur so viel: Die Entscheidung sei "von Staatsanwaltschaft und Innenressort gemeinsam getroffen" worden.

Auf die sichergestellten Daten habe jedenfalls nur die Korruptionsstaatsanwaltschaft Zugriff, betonte Pilnacek, der eine ausführliche Prüfung ankündigte. Innenminister Kickl sah sich als "falschen Ansprechpartner", denn das Verfahren führe die Staatsanwaltschaft.

Im BVT bahnt sich parallel zu der Affäre ein Führungswechsel an. Der bisherige Leiter Peter Gridling, der eigentlich für weitere fünf Jahre verlängert werden soll, befinde sich nicht ganz freiwillig, wie es heißt, auf Urlaub. Am 20. März soll ein interimistischer BVT-Chef präsentiert werden.

Vom BVT bis zur EGS

Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist 2002 aus der Staatspolizei sowie einigen Sondereinheiten in der Generaldirektion für öffentliche Sicherheit (Sektion II) des Innenministeriums entstanden. Zum BVT gehören neun Landesämter für Verfassungsschutz (LVT).

Zu den Kernaufgaben des BVT zählen die Bekämpfung extremistischer und terroristischer Phänomene, von Spionage, des internationalen Waffenhandels, des Handels mit Kernmaterial und der organisierten Kriminalität in diesem Bereich. Dem BVT obliegt auch der Personen- und Objektschutz sowie der Schutz von Vertretern ausländischer Staaten.

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) wurde 2003 zur Bekämpfung der Straßendealer-Szene und der Einbruchskriminalität gegründet. EGS-Einheiten gibt es mittlerweile in allen Bundesländern.

