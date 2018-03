Für "Nulldefizit" ist alles angerichtet: Staatsfinanzen erholten sich schon 2017

WIEN. Als Finanzminister Hartwig Löger (VP) in seiner Budgetrede für 2019 einen Haushaltsüberschuss versprach, gab er zu, dass er auf der guten Konjunktur aufbauen könne. Doch nicht nur das: Die Erholung der Staatsfinanzen setzte schon im Vorjahr ein, belegt nun die Statistik Austria.

Hartwig Löger (re.), Hans Jörg Schelling: Übergabe des Finanzressorts mit Einnahmen-Plus am 18. Dezember. Bild: BMF

Vor einem Jahr mussten die Statistiker noch konstatieren, dass 2016 verminderte Einnahmen durch die Steuerreform und höhere Sozialausgaben, vor allem wegen der Flüchtlingskrise, "das Defizit nach oben schraubten". Das ist vorbei: 2017 hätten sich die öffentlichen Finanzen "massiv verbessert" und der neuen Bundesregierung eine "hervorragende Ausgangslage" beschert, sagt Statistik-Austria-Chef Konrad Pesendorfer. Insbesondere bei der Lohnsteuer nähere sich die Steigerungsrate – eine Milliarde mehr als im Jahr 2016 – "wieder dem Niveau vor der Steuerreform an", so die Statistik Austria.

Im Vergleich zu 2016 sanken öffentliches Defizit und Schuldenstand, sowohl in Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) als auch in absoluten Zahlen. Für 2017 weist die Statistik Austria eine Gesamt-Staatsverschuldung von 290,3 Milliarden Euro aus, um 4,9 Milliarden Euro weniger als im jahr davor. Die Schuldenquote in Prozent des BIP sank auf 78,6 Prozent (siehe auch Grafik).

Mit 0,7 Prozent weist die Statistik Austria das öffentliche Defizit für 2017 aus: um 0,9 Prozentpunkte geringer als 2016. Dieses sei auch das niedrigste Defizit seit 2001, berechnete die Statistik Austria. Der Grund: Die Staatseinnahmen in Summe (Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen) zogen kräftig an, im Vergleich zu 2016 stiegen sie um 3,1 Prozent auf 178,6 Milliarden Euro. Mehr als doppelt so stark wie die Staatsausgaben: diese stiegen um 1,3 Prozent. Vor allem die Einnahmen aus Einkommens- und Vermögenssteuern zeigten einen "starken Anstieg" um 4,7 Prozent bzw. 2,2 Milliarden Euro, erklärt Pesendorfer.

Ausgegeben hat die öffentliche Hand 181,2 Milliarden Euro. Davon machten Sozialausgaben mit 82,1 Milliarden Euro den relativ größten Anteil aus. Den Personalaufwand für die österreichischen öffentlich Bediensteten beziffert die Statistik Austria mit 39,1 Milliarden Euro, mit 17,7 Milliarden Euro machen "Förderungen" fast zehn Prozent aller Ausgaben aus.

Bund baute Defizit ab

Der Bund erzielte mit minus 2,8 Milliarden Euro zwar ein wesentlich geringeres Defizit als 2016, ist aber auch der mit Abstand größte Schuldner. 252,8 der 290,3 Milliarden Euro Schulden entfallen auf den Bundesbereich, die Länder (ohne Wien) stehen mit 21,4 Milliarden Euro in der Kreide, um 600 Millionen Euro weniger als 2016. 500 Millionen Euro mehr Schulden, 15 Milliarden Euro, weisen die Gemeinden aus, was zum Großteil auf das Konto der Bundeshauptstadt Wien geht.

Im Jahr 2016 hatte auch noch das Banken-Rettungspaket, vor allem die Abwicklung der Kärntner Hypo, den Staat mit 4,4 Milliarden Euro belastet. (bock)

Grafik: Öffentliche Finanzen

