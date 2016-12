Fremdenpaket bringt mehr Strafen und mehr Aushilfsjobs

WIEN. Höhere Geldbußen oder Haft für Asylwerber, die falsche Angaben machen, um ihre Identität zu verschleiern.

Das vom Innenministerium am Mittwoch in Begutachtung geschickte Fremdenrechtspaket erhöht den Strafrahmen, wenn ein Asylwerber wissentliche Falschangaben im Asylverfahren macht oder wenn er das Land nach negativem Bescheid nicht verlässt. Auf der anderen Seite wird ermöglicht, dass Personen in Grundversorgung künftig auch für Hilfsorganisationen tätig werden können.

Konkret drohen höhere Geldbußen bzw. alternativ Haft, wenn man im Verfahren falsche Angaben macht, um die eigene Identität zu verschleiern. Gleiches gilt, wenn der Fremde das Land nicht verlässt, obwohl er einen rechtskräftigen Ausreisebescheid in Händen hat. Allerdings muss die Außerlandesbringung durchsetzbar sein. Das heißt, ein Staat muss bereit sein, ihn aufzunehmen. Auch bei einer Wiedereinreise gelten die entsprechenden Sanktionen, allerdings ist es möglich, neuerlich einen Asylantrag zu stellen. Wird dieser positiv beschieden, entfällt die Strafe.

Straffällige schneller abschieben

Beschleunigt werden soll die Abschiebung straffällig gewordener Flüchtlinge – und zwar damit, dass bereits vor einer rechtskräftigen Verurteilung ein Aberkennungsverfahren eingeleitet wird. Dies ist bei Anklage-Erhebung wegen eines Verbrechens oder dann der Fall, wenn die betreffende Person auf frischer Tat ertappt wurde.

Positiv für Flüchtlinge ist, dass die Chance für eine Tätigkeit während des Verfahrens erweitert wird. Der Innenminister kann laut Gesetzesvorlage in Absprache mit dem Sozialminister vorsehen, dass Asylwerber freiwillig nicht nur wie bisher für Bund, Länder und Gemeinden tätig werden können, sondern auch von anderen qualifizierten, nicht-gewinnorientierten Organisationen für Hilfstätigkeiten herangezogen werden können.

Was die Entlohnung betrifft, sollen die beiden Ministerien per Verordnung Höchstgrenzen festlegen können.

1,61 Euro Stundenlohn

In den Erläuterungen niedergeschrieben wird, einer Forderung von Innenminister Wolfgang Sobotka (VP) entsprechend, dass es naheliege, sich an den Vergütungen für Zivildiener (derzeit 1,61 Euro) zu orientieren. Interessant ist, dass der Innenminister bei Erlassung der Verordnung verschiedene Gruppen von Asylwerbern definieren und diesen jeweils Höchstgrenzen zuordnen kann.

