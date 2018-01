Frauenministerin Bogner-Strauß ist gegen eine Rückkehr von Pilz

WIEN. Die ÖVP-Ministerin sieht moralische Standards gefährdet – gegen Pilz ermittelt mittlerweile die Staatsanwaltschaft Innsbruck.

Gerade wenn es um den Vorwurf der sexuellen Belästigung gehe, "müssen neben den gesetzlichen auch hohe moralische Standards gelten", sagt Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß (VP). Sie signalisierte daher, wenig Verständnis für eine Rückkehr von Peter Pilz ins Parlament zu haben.

Pilz, Gründer der Liste Pilz, hatte vor einigen Tagen in Aussicht gestellt, sein Mandat im Nationalrat wieder übernehmen zu wollen. Er hat es kurz nach der Nationalratswahl zurückgelegt, weil ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen worden waren. Pilz soll 2013 – damals noch als Abgeordneter der Grünen – beim Forum Alpbach in Tirol in betrunkenem Zustand eine Frau begrapscht haben. Pilz bestreitet die Vorwürfe. "Ich bin mir persönlich sicher, weil ich mich an so etwas erinnern würde", sagte Pilz vergangenen November.

Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft Innsbruck in der Causa und hat das Landeskriminalamt Tirol mit Untersuchungen beauftragt. Es gebe einen Anfangsverdacht, heißt es laut Staatsanwaltschaft.

Pilz wollte zu den Ermittlungen nicht ausführlich Stellung beziehen. "Ich begrüße es sehr, dass es erstmals ein rechtsstaatliches Verfahren gibt", so seine knappe Reaktion.

Seine angestrebte Rückkehr ins Parlament hatte sich in den vergangenen Tagen auch ohne juristische Ermittlungen als nicht ganz einfach herausgestellt. Keiner der Abgeordneten der Liste Pilz erklärte sich bereit, zugunsten des Gründers der Bewegung auf das eigene Mandat zu verzichten. Dies wiederum hat den langjährigen SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim motiviert, sich pro Pilz auszusprechen: "Das kann doch nicht wahr sein. Peter Pilz ist doch unbestritten eine wichtige Figur im Parlament", sagte Jarolim. Die Ermittlungen gegen Pilz wollte Jarolim nicht kommentieren.

Frauenministerin Bogner-Strauß hingegen sieht in den Vorwürfen gegen Pilz alles andere als ein Kavaliersdelikt: "Als Frauenministerin kann ich natürlich nicht gut heißen, wenn derart schwerwiegende Vorwürfe als nachrangig betrachtet werden."

