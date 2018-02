Frau Präsidentin, die Zweite

Die Wienerin Renate Anderl wird die zweite Präsidentin der Arbeiterkammer Österreichs sein.

Die Wienerin Renate Anderl folgt Rudolf Kaske an der Spitze der AK. Bild: GEORG HOCHMUTH (APA)

Lore Hostasch kommt bald ein Alleinstellungsmerkmal abhanden: Zwischen 1994 und 1997 war die spätere Sozialministerin Viktor Klimas die bisher einzige Präsidentin der Arbeiterkammer Österreichs. Renate Anderl, wie Hostasch Wienerin, wird die zweite sein. Acht Herren leiteten seit Bestehen der Zweiten Republik die deutlich männerdominierte Bundesarbeiterkammer, derzeit noch Rudolf Kaske.

Am 5. September 1962 wurde Renate Anderl im damals noch unangefochten roten Arbeiterbezirk Favoriten geboren. Über Wien hinaus ist sie auch derzeit noch nicht bekannt, sie habe nicht unbedingt die Öffentlichkeit gesucht, heißt es. Das wird sich mit der Wahl an die vorderste AK-Front wohl ändern.

Jedenfalls hat die 55-Jährige eine nahezu klassische Gewerkschafterinnen-Karriere hinter sich. Sie absolvierte die Handelsschule und die Sekretärinnen-Ausbildung und arbeitete ab 1980 als administrative Beschäftigte bei der Metallergewerkschaft. Dort war sie in diversen Betriebsratsfunktionen aktiv, für sie habe es „kein zu kleines Anliegen“ gegeben, wird ihr nachgesagt. Als ihr wesentlicher Förderer gilt der damals mächtige Metaller-Boss Rudolf Nürnberger, der sie in den späten 1980er-Jahren zur Leiterin der neu geschaffenen Frauenabteilung in der Gewerkschaft machte. 2008 wurde sie Frauenvorsitzende der Metaller und zog in den ÖGB-Bundesvorstand ein, 2014, als Sabine Oberhauser in die Bundesregierung wechselte, ÖGB-Frauenchefin und stellvertretende ÖGB-Präsidentin, ein Jahr darauf Vorstandsmitglied der AK.

Ob Renate Anderl die nötige Durchschlagskraft als AK-Chefin hat, wird sie bei Gegenwind durch die schwarz-blaue Bundesregierung zeigen müssen: Einsparungen bei den Kammern stehen auf deren Agenda, die Senkung der AK-Beiträge ist programmatische Ansage der FPÖ.

Privat ist die 55-jährige Wienerin verheiratet, Mutter eines Sohnes und auch schon Oma. Und sie liebt Katzen.

