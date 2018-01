Flüchtlinge: Strache möchte Unterbringung in Kasernen prüfen

WIEN/LINZ. Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) kündigte am Donnerstag an, Asylwerber künftig unter anderem in Kasernen unterbringen zu wollen.

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) Bild: APA/HERBERT NEUBAUER

"Es wird zu überlegen sein, in welchen Kasernen gibt es eine optimierte Nutzung und welche Kasernen sind nicht ausgelastet", sagte Strache. Auch eine Art Ausgangssperre für Asylsuchende hält der Vizekanzler für denkbar: "Es ist ja bereits in der Vergangenheit darüber diskutiert worden, ob es nicht so sein soll, dass ab einer gewissen Abendzeit alle wieder in der Kaserne zu sein haben. Es braucht Ordnung, so lange es ein offenes Asylverfahren gibt."

Auch Innenminister Herbert Kickl (FP) bekräftigte gestern das Regierungsvorhaben, Asylwerber in Österreich künftig nur noch in sogenannten "Grundversorgungszentren" unterzubringen. Ein Zusammenfassen der Asylsuchenden würde die Verfahren erleichtern, argumentierte der Innenminister. "Es ist besser, wenn wir diese Leute alle an einem Ort beisammen haben", sagte Kickl im Ö1-Journal. Die Zentren seien auch notwendig, um die geplante Umstellung auf Sach- statt Geldleistungen für Asylwerber umsetzen zu können.

Oberösterreichs Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne) hatte derartige Ansinnen der Regierung tags zuvor, wie berichtet, scharf kritisiert.

Video: Im "Wien heute"-Jahreswechselinterview lässt Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache mit einem Vorschlag aufhorchen. Er will Flüchtlinge künftig in Kasernen unterbringen. Auch eine Art Ausgangssperre kann sich der Politiker vorstellen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema