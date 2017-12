Festgottesdienst: "Sozialbischof" Aichern wird 85

LINZ. Bis heute bringt sich der frühere Linzer Diözesanbischof Maximilian Aichern aktiv in das kirchliche, gesellschaftliche und soziale Leben ein.

Bischof Maximilian Aichern Bild: Weihbold

Am Stefanitag, 26. Dezember, feiert der als "Sozialbischof" bekannte Maximilian Aichern seinen 85. Geburtstag.

Anlässlich dieses Geburtstags laden Diözesanbischof Manfred Scheuer und das Domkapitel am Stefanitag um 10 Uhr zu einem Festgottesdienst in den Linzer Mariendom ein. "Alle sind herzlich eingeladen, den Festgottesdienst mitzufeiern und für den beliebten Jubilar, der die Diözese Linz maßgeblich geprägt hat, zu danken", heißt es aus der Diözese.

Maximilian Aichern, am 26. Dezember 1932 in Wien geboren, trat 1954 in die Benediktinerabtei St. Lambrecht (Steiermark) ein. Er studierte an der Universität Salzburg und der Päpstlichen Hochschule San Anselmo in Rom, 1959 wurde er in Rom zum Priester geweiht. Am 15. Dezember 1981 ernannte Papst Johannes Paul II. Maximilian Aichern zum neuen Bischof von Linz als Nachfolger von Franz Zauner. In der Bischofskonferenz war Aichern lange Zeit für soziale Themen zuständig, er gründete die Bischöfliche Arbeitslosenstiftung. Unter seiner Leitung erarbeiteten die Bischöfe den Sozialhirtenbrief.

