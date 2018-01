Faßmann präsentiert Ziele für Uni-Finanzierung

WIEN. Begrenzungen für "überlaufene" Studien, mehr Professoren, aber auch mehr "Prüfungsaktivität".

Bildungsminister Faßmann (VP) Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

Details soll es morgen in der Sitzung des Ministerrats geben: Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) präsentiert "zentrale Ziele der Universitätsfinanzierung neu". Dabei soll es mehr "Leistungsorientierung" als Grundlage geben, heißt es aus dem Ministerium.

Ausgangslage seien ein "steigendes Budget, aber noch deutlich stärker steigende Studierendenzahlen", vor allem in sogenannten "Massenfächern". 56 Prozent aller Studienanfänger belegen nur 20 von 160 möglichen Studienrichtungen. Es geht in die Richtung, den Unis weitere Möglichkeiten zu geben, die Studienplätze für Anfänger zu limitieren – wenn ein Studium "überlaufen" ist. Im Ministerium sieht man vor allem zwei Problembereiche: die Betreuungsrelationen in den "Massenfächern", die "spürbar verbessert" werden müssten. So sei das Betreuungsverhältnis von Lehrenden und Studierenden etwa in Pädagogik eins zu 123, in Rechtswissenschaften eins zu 70. Allgemein solle man sich im Sinn einer "Qualitätsverbesserung" der Lehre einer Relation von einem Lehrenden auf 40 Studenten annähern.

Zu wenige "Prüfungsaktive"

Von den derzeit 280.000 Studierenden würden nur 53 Prozent das Studium "prüfungsaktiv" betreiben, das heißt, Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mehr als 16 ECTS-Punkten pro Jahr belegen. Ziel sei, die Anzahl der "prüfungsaktiven" Studenten auf zumindest 190.000 zu steigern.

Grundlage soll die schon im Juni 2017 prinzipiell beschlossene Steigerung des Uni-Budgets um 1,35 Milliarden Euro für die Leistungsperiode 2019 bis 2021 sein. Die Erhöhung setze sich aus 840 Millionen Euro für die "Fortführung begonnener Vorhaben" sowie 510 Millionen Euro zusammen, um "insbesondere die Betreuungsrelation zu verbessern". Im Ministerium verspricht man sich dadurch 50 zusätzliche Professuren sowie Assistenzpersonal.

Von den Unis, die auf dieser Basis mit dem Ministerium die Leistungsvereinbarungen 2019 bis 2021 aushandeln müssen, wird allerdings "ordnungspolitisch" erwartet, dass die "Beliebigkeit beendet" wird, wie viele Studierende an Österreichs Universitäten betreut werden können.

