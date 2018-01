Familienbonus: Regierung verspricht einen Geldregen ohne Verlierer

WIEN. Kurz und Strache sprechen von der größten Entlastung der Familien aller Zeiten

"Das ist ein wirklich toller Tag", Finanzminister Löger nach seinem bisher dritten Ministerrat Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

Mit jährlichen Kosten von 1,5 Milliarden Euro haben Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) am Dienstag eines der teuersten Projekte ihres auf fünf Jahre angelegten schwarz-blauen Regierungsprogramms vorgelegt. Folgerichtig verteidigte Strache den "Familienbonus Plus" gegen die Oppositionskritik, wonach dieser sozial unausgewogen sei (siehe Kasten) mit einem Superlativ: Es handle sich um die "größte Familienentlastung in der Geschichte Österreichs". Kurz betonte, dass man steuerzahlende Eltern und deren Kinder bis zum 18. Lebensjahr im Fokus hatte. Der Kanzler versprach gleichzeitig, dass mit der Reform "niemand schlechter aussteigt" als bisher.

Die Eckpunkte: Ab dem Kalenderjahr 2019 erhalten Lohn- und Einkommensteuerpflichtige für jedes im Inland lebende und familienbeihilfeberechtigte Kind bis zum 18. Lebensjahr jährlich einen Bonus von höchstens 1500 Euro. Das Maximum wird ab einem Bruttoeinkommen von monatlich 1700 Euro erreicht. Darunter gestaltet sich der Bonus degressiv. Die Entlastung kann von den Partnern aufgeteilt werden.

Rechenbeispiele: Familien mit zwei Kindern und einem Einzeleinkommen von 2300 Euro sparen 3000 Euro und damit 100 Prozent der Steuerlast. Bei 2500 Euro (einzeln, zwei Kinder) spart man 80 Prozent, bei 3000 Euro 55 Prozent.

Sonderregelungen: Für einen Teil jener, die mangels Steuerpflicht nichts vom Bonus hätten, kündigten Kurz/Strache eine Anhebung des Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrages an. Die Höhe ist noch offen. Fix ist bereits, dass Eltern von Studierenden (19- bis 24-Jährige, für die man Familienbeihilfe bezieht) einen Absetzbetrag von jährlich 500 Euro bekommen. Getrennt lebende Eltern, die Unterhalt leisten, sollen den Familienbonus teilen. Mit klarem Fokus auf jenen Elternteil, "bei dem das Kind wohnt" (Kurz).

Was gestrichen wird: Ab 2019 entfallen im Gegenzug zwei Instrumente: Abgeschafft wird der Kinderfreibetrag, der bisher zur Minderung der Lohnsteuerbemessung mit 440 Euro (bei Einzelanspruch) oder von beiden Partnern mit je 300 Euro geltend gemacht werden kann. Das erspart dem Fiskus 100 Millionen Euro. Weitere 200 Millionen Euro entfallen durch den Wegfall der Abzugsfähigkeit von maximal 2300 Euro an Betreuungskosten (pro Kind bis zum 10. Lebensjahr).

Nicht angetastet wird die Familienbeihilfe, mit der weiterhin der Kinderabsetzbetrag (derzeit monatlich 58,40 Euro pro Monat und Kind) überwiesen wird.

Die Finanzierung: Finanzminister Hartwig Löger (VP) sprach von einem "wirklich tollen, schönen Tag", weil 700.000 Familien von dem Bonus profitieren würden. Dies sei auch ein großer Schritt, um die Steuerquote unter 40 Prozent zu senken. Die Gegenfinanzierung des 1,5-Milliarden-Pakets bleibt aber vage. 300 Millionen kommen aus den erwähnten Streichungen. 2,5 Milliarden Euro will Löger heuer zur Budgetkonsolidierung "im System" sparen. Nachzieheffekte daraus sollen ab 2019 auch "Grundlage zur Finanzierung des Bonus" sein.

Reaktionen

In der Sache richtig, in der Umsetzung „falsch und unausgegoren“ ist der Familienbonus für SP-Chef Christian Kern. Man verabschiede sich vom Grundsatz, dass jedes Kind gleich viel wert sein soll. Man unterscheide zwischen Kindern, deren Eltern mehr verdienen und Kindern, deren Eltern weniger verdienen. Um den vollen Bonus mit zwei Kindern zu erhalten, müsse man überhaupt zu den Besserverdienern gehören.

Die Neos befürchten, dass sich die Streichung der Absetzbarkeit für Kinderbetreuung negativ auf Frauen auswirkt. Echte Chancengerechtigkeit sähe man in Absetzbeträgen und Sachleistungen wie Betreuungsplätzen. Der ÖGB kritisiert das Prinzip „Je höher das Einkommen, desto höher die Entlastung“.

Als Signal an alle Familien und Anerkennung der Leistung lobt die Wirtschaftskammer den Bonus. Caritas-Präsident Michael Landau freut sich, dass auch an Alleinerzieher und Alleinverdiener gedacht wird, weil jedes Kind die gleiche Chance verdiene.

