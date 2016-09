FPÖ-Anwalt: Anfechtung war nicht geplant

WIEN. Nach der Mutmaßung von Verfassungsrichter Johannes Schnizer, wonach die Anfechtung der Hofburg-Wahl durch die FPÖ wohl von langer Hand geplant gewesen sei, kam gestern der Konter.

In einem Brief an den Verfassungsgerichtshof wies FP-Anwalt Dieter Böhmdorfer die "pauschale und schwerwiegende Diffamierung" zurück. In einer eidesstattlichen Erklärung schloss er jede Planung vor der Stichwahl am 22. Mai aus.

Die von Böhmdorfer geforderte Distanzierung des Höchstgerichts von seinem Mitglied wies wiederum VfGH-Präsident Gerhart Holzinger zurück: Wie Schnizer selbst betont habe, handle es sich um "seine reine Privatmeinung, für die er naturgemäß selbst die Verantwortung trägt", schrieb Holzinger. Im Übrigen seien Spekulationen, wann eine Anfechtung vorbereitet wurde, für den Gerichtshof "bedeutungslos".

