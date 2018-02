FPÖ schließt spätere Volksabstimmung über Rauchverbot nicht aus

WIEN. Die ÖVP müsste aber mitziehen. Das Volksbegehren steuert auf eine Viertelmillion Unterschriften zu.

Die FPÖ ist weiterhin gegen das absolute Rauchverbot in der Gastronomie: "Es geht um die Freiheit." Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Die Nachtschicht hat sich gelohnt: Die technisch bedingten Verzögerungen beim "Don’t smoke"-Volksbegehren sind nach mehreren Updates vorerst überwunden. "Es gab am Dienstag kaum Ausfälle. Das System läuft stabil", sagte gestern der Sprecher des Innenministeriums, Alexander Marakovits: "Die Technik hat über Nacht durchgearbeitet."

Mehr als 240.000 Unterschriften erzielte bis 14 Uhr die Initiative von Ärztekammer und Krebshilfe; die Viertelmillion dürfte also demnächst erreicht sein.

Die Ärzte verlangen eine Volksabstimmung noch vor der Entscheidung über das absolute Rauchverbot in der Gastronomie.

Die geltende Regelung, die dieses Rauchverbot vorsieht, wollen ÖVP und FPÖ bis 1. Mai kippen.

Der blaue Klubobmann Walter Rosenkranz bleibt bei diesem Zeitplan, schließt aber eine spätere Volksabstimmung nicht aus.

Dabei müsste freilich die ÖVP mitziehen, sagt der Klubchef.

"Keine Rechtsunsicherheit"

Rosenkranz zum bisherigen Erfolg des Volksbegehrens: "Es sind respektabel viele Unterschriften von Menschen, die das anders gelöst haben wollen als die FPÖ." Umgekehrt seien die Freiheitlichen jenen im Wort, die das Rauchverbot nicht wollen. Außerdem werde man den Jugendschutz ausweiten.

Vor 1. Mai werde es kein Referendum geben. "Wenn wir keine unsichere Rechtssituation wollen, muss bis Mai das derzeit beschlossene, aber nicht in Kraft befindliche Rauchverbot wegkommen."

Später sei ein Volksentscheid denkbar, "wir sind grundsätzlich für Instrumente der direkten Demokratie". Eine Volksabstimmung könne allerdings nur mit Zustimmung des Koalitionspartners ÖVP angesetzt werden: "Da wird man abwarten, wie sich das Volksbegehren entwickelt und welche Gegenströmungen es allenfalls gibt."

Damit spielt die FPÖ den Ball an die Volkspartei weiter. Dort ist man von der ganzen Angelegenheit peinlich berührt. Die derzeitige Sprachregelung lautet: So lange für das Rauchverbot-Volksbegehren noch Stimmen gesammelt werden, gibt es keinen Kommentar. In der Dienstag-Ausgabe der OÖNachrichten haben allerdings einige Abgeordnete ihre abweichende Haltung klargemacht. "Wenn eine große Mehrheit anderer Meinung ist, wird man umdenken", sagte etwa der Linzer ÖVP-Abgeordnete Efgani Dönmez. Sein Kollege Nikolaus Prinz erinnerte an das Regierungsvorhaben, nach starken Volksbegehren Volksabstimmungen durchzuführen.

Strache, Zwang und Zigaretten

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache nahm indessen zur Debatte Stellung, ob er sich als Sportminister öffentlich rauchend zeigen könne.

"Ich bin jemand, der leidenschaftlich Sport macht, ich komme auch aus dem Leistungssport", sagte Strache gestern. "Es ist nicht unbedingt immer vernünftig, aber es gibt auch genügend Profisportler, die da oder dort einmal eine Zigarette rauchen."

Gegen das völlige Rauchverbot in Gaststätten sei er, weil es dabei "um die Selbstbestimmung geht, um die Freiheit des Einzelnen". Die FPÖ wolle in einer liberalen Gesellschaft keine "staatlichen Zwangsverordnungen bis in die kleinsten Bereiche der Gesellschaft".

Drei Instrumente für die direkte Demokratie

In Österreich gibt es drei direktdemokratische Instrumente.

Volksbegehren ermöglichen es Bürgern oder Parteien, einen Wunsch zu einem Gesetz zu äußern. Derzeit laufen drei Initiativen: Anti-Rauchen; Frauen (derzeit 80.000 Unterschriften); Asyl (23.000). Die Hürde für den Einleitungsantrag (8401) haben sie längst überschritten. Die eigentliche Eintragungswoche ist spätestens sechs Monate später. Ab 100.000 Unterschriften muss der Nationalrat über das Anliegen diskutieren; danach passiert aber meistens nichts mehr.

Volksabstimmung und Volksbefragung können nicht von Bürgern initiiert werden. Bei der Befragung wird von der Regierung oder vom Nationalrat die Stimmung der Bevölkerung erkundet. Bisher war das ein Mal der Fall: 2013 votierten 60 Prozent für die Wehrpflicht.

Eine Volksabstimmung wird über ein beschlossenes Gesetz abgehalten. Ihr Ausgang ist bindend. Volksabstimmungen gab es bisher zwei: 1978 lehnte eine knappe Mehrheit das AKW Zwentendorf ab. 1994 stimmten 66 Prozent dem EU-Beitritt zu.

Dagmar Belakowitsch, Gesundheitssprecherin der FPÖ, bezeichnete das Volksbegehren "Don"t Smoke" als unseriös. Es schüre unnötig Emotionen. Die Reaktionen bewegen sich zwischen Spott und Empörung.

