FPÖ hält an Aufhebung des Rauchverbots fest

Was hätte die FPÖ eigentlich, wenn sie die Prinzipien der Burschenschafter nicht auch mit anderen Parteien in Form von Pakttreue um des guten Machtstreben willens gelebt würden?



Aber nicht nur Liedertexte streifen an Errungenschaften der Demokratie gewaltig an, sondern auch viele ihrer nahestehenden Medien wären eine Fundgrube für Anzeigen nach dem Medienrecht.



Aber nachdem die mehr am Rand existieren und halt nur ihren eigenen unkritischen Geistern zum "aufrechten EinheitsGang" verhelfen, nimmt man die nicht so ernst, als Aussagen gegen Wolf und den ORF.



Ich glaube auch, das viele an sich gute Freiheitliche auch gar nicht so angetan sind von den extremistischen Ausformungen ihrer doch weitgehend von Schlagenden gebildeten Spitzenvertreter.



Das man die Aussage von Pröll und Mitterlehner was ihre persönliche Meinung zum Nichtrauchen betrifft, auch noch hefig kritisieren kann,



das zeigt welch JENSEITIGEN DEMOKRATIEBEGRIFF viele Spitzen in der FPÖ verinnerlicht haben.