FPÖ beugt sich Süßwarenhersteller Manner

"werde auf Wunsch des Süßwarenherstellers Manner von allen gebrandeten Autos entfernt"

Ich dachte es war eine Klagsandrohung von Manner, wenn diese Werbelinie nicht sofort beendet wird. Naja, so genau ist halt das bei den Blauen nicht. Für ihre einfachdenkenden Anhänger schaut es durch so eine "Wunsch"-Meldung ganz anders aus. Wie brav doch die Blauen sind, wenn sie den Wünschen anderer entsprechen.

- Hallo, es war eine Gesetzesübertretung, was die Blauen da aufgeführt haben. Nix verstehen ihr Blauen?



Grauslige Falschheit überall wo man hinschaut bei denen!