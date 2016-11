Extra-Hunderter für mehr Kaufkraft der Pensionisten

Die Haselsteiner Partie NEOS sollte die Pappn halten. Der extra Hunderter deroutiert das Pensionssystem nicht, der ist ja nicht mal nachhaltig. Und er kommt denen mit weniger Pension auch mehr zugute als denen mit einer hohen, weil er ja ein Bruttohunderter ist und bei höheren Pensionen gleich die Steuer da wieder einen erklecklichen Anteil wegfrisst, währen niedrige Pensionen ja nichts bis weniger Steuer zahlen. Die Cannabisfreigabeforderer von den NEOS haben nur wieder einen Anlass gesucht und gefunden, auf die PensionstInnen hinzuhacken, das ist denen ein echtes Anliegen, wie sie in der Vergangenheit schon öfters gezeigt haben. Die betreiben eine Spaltung der Gesellschaft in Alt und Jung mit absolut nicht zutreffenden Argumenten. Besonders ihr Häuptling Strolz tut sich da hervor. Andererseit betreiben sie aber eine Streichelpolitik gegenüber MigrantInnen - oder hoffen sie da auf billige Arbeitskräfte ? Es gehört eine Sperrklausel von

10 % bei NR Wahlen her !