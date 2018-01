"Es ist eine harte Partie, eine reine Männerwelt"

LINZ. "Fuckup Night" in der Tabakfabrik: Ex-Neos-Landeschefin Judith Raab sprach über ihr Scheitern in der Politik

"Der einzige Gedanke, der mir nach der ersten Hochrechnung durch den Kopf geschossen ist, war: ‘Das geht sich noch aus.’" Judith Raab wollte die bittere Realität am Abend des 27. September 2015 erst nicht wahrhaben. Doch alles Hoffen und Harren half nicht: Die Neos verpassten den Sprung in den Landtag – um 0,5 Prozent.

Die Linzer Tabakfabrik war Donnerstagabend Schauplatz einer von Tabakfabrik, Kunst- und Kepler-Uni initiierten Veranstaltung mit ungewöhnlichem Zugang: Vier Vortragende erzählten bei der "Fuckup Night", wie sie mit ihren Projekten Schiffbruch erlitten haben. Ihr gemeinsames Ziel: das Thema Scheitern in unserer Gesellschaft zu enttabuisieren. Nur über jene zu sprechen, die Erfolg hätten, sei der falsche Weg. Von den rund 280 Zuhörern gab es dafür jede Menge Applaus und herzliches Gelächter.

Aus dem Scheitern gelernt

Die "Gescheiterten" berichteten in dem Format, das ursprünglich in Mexiko entwickelt wurde, über ihre Erfahrungen aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen: Lisa Leberbauer aus Schörfling gründete eine alternative Schule – und scheiterte. Michael Niedermayr musste lernen, dass tragbare Selfiedrohnen bei den Kunden leider nicht der letzte Schrei sind. Hilmar Gamper erzählte die Geschichte seines eingestellten Musikmagazins "Partysan", und auch die letzte Vortragende, Judith Raab aus Hofkirchen im Mühlkreis, die 2014 Landessprecherin der Neos wurde, gewährte dem Publikum einen tiefen Einblick in ihr Seelenleben: "Für mich war nichts wichtiger als das Thema Bildung", erinnert sich die 49-Jährige. Bei den "Pinken" fühlte sich der selbsterklärte "Bildungsjunkie" deshalb gut aufgehoben: "Wir hatten kein Geld, aber immer mehr Interessenten, haben aus tiefster Überzeugung bis zu 17 Stunden am Tag ehrenamtlich gearbeitet."

Auch die negativen Erfahrungen spart Raab nicht aus: "Es ist schon eine harte Partie und eine reine Männerwelt. Nirgendwo sind die Deformationskräfte größer als in der Politik." Der harte Aufprall erfolgte, wie eingangs geschildert, 2015. Raab sieht ihr Scheitern, so wie ihre drei "Leidensgenossen", letztlich positiv: Man lerne daraus mehr als aus so manchem Erfolg. "Ich habe erfahren, dass ich meine Funktion ganz klar von meiner Person trennen muss", sagt Judith Raab. Man dürfe Kritik nicht an sich heranlassen und müsse immer nach vorne schauen.

Die Entscheidung, weiterzumachen, sei unmittelbar nach der Schlappe gefallen. Aktuell tourt Raab durch die Bundesländer und versucht, andere Neos-Landesparteien vor dem Scheitern zu bewahren. Was sie beim nächsten Mal besser machen will? "2015 hat uns ein breit aufgestelltes Netzwerk in den Gemeinden gefehlt, das müssen wir ändern. Zudem sollte man sich immer wieder selbst hinterfragen: Die Politik ist kein Platz bis zur Pensionierung."

