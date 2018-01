Erster Auslandsbesuch führt Kanzler Kurz zu Macron

Bevor er sich um LePens Erzfeind in Frankreich trifft, sollte er lieber versuchen LePens Freunde in der Heimat daran zu hindern, noch mehr Schaden anzurichten:



Da versucht gerade der Infrastruktur-Minister (!) den seit vielen Jahren gelösten Südtirol-Konflikt wieder entzünden, der Vizekanzler und sein Klubobmann gießen in Bosnien Öl ins Feuer und lassen sich dafür auch noch einen Orden umhängen, den schon etliche Kriegsverbrecher tragen und die Aussenministerin packelt mit dem menschenverachtenden Erdogan-Regime auf Bussi-Kurs um gemeinsam "etwas zu tun, um das osmanische Erbe im Land zu fördern" ...



Ich denke Kurz wird gerade sehr dringend zu Hause gebraucht, falls ihm etwas an unserem Land liegen sollte.... oder ist ihm hier das Pflaster zu heiss?