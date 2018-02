Erste blaue Bezirkshauptfrau in Wels-Land

LINZ. Elisabeth Schwetz (36) tritt mit 1. April die Nachfolge von Josef Gruber an, der 22 Jahre Bezirkshauptmann war

Landesamtsdirektor Erich Watzl (links), Bezirkshauptfrau Elisabeth Schwetz, Landeshauptmann Thomas Stelzer Bild: Land OÖ.

Bei der Nationalratswahl am 15. Oktober 2017 konnte die FPÖ im Bezirk Wels-Land die ÖVP als stärkste Kraft ablösen. Und nun, wenige Monate später, bekommt der Bezirk mit Elisabeth Schwetz die erste blaue Bezirkshauptfrau. Die 36 Jahre alte Doppel-Magistra, die derzeit die Anlagenabteilung an der Bezirkshauptmannschaft Perg leitet, zieht mit 1. April in den Barockpavillon in der Welser Herrengasse ein. Schwetz tritt damit die Nachfolge von Josef Gruber an, der seit 22 Jahren Bezirkshauptmann in Wels-Land ist.

„Ich freue mich, dass wir die Bezirkshauptmannschaft Wels-Land so rasch nachbesetzen können und wünsche Elisabeth Schwetz für ihre neue Aufgabe alles Gute und viel Erfolg“, gratulierte Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Schwetz wurde am 23. Jänner 1982 in Linz geboren. Nach ihrer Matura am Realgymnasium Fadingerstraße (Linz) studierte sie Rechtswissenschaften und Romanistik an der Universität Wien. Bereits während ihres Studiums arbeitete sie unter anderem als parlamentarische Mitarbeiterin. Nach ihrer Rückkehr nach Oberösterreich war sie Büroleiterin von Landesrat Günther Steinkellner. Seit dem Sommer 2017 ist sie als Juristin und Leiterin der Anlagenabteilung an der Bezirkshauptmannschaft Perg tätig.

