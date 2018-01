Erste Dienstreise mit Zug und einem heiklen Thema

BRATISLAVA. Außenministerin Karin Kneissl ist am Dienstag in der Früh mit dem Regionalexpress zu ihrer ersten Auslandsreise aufgebrochen.

Karin Kneissl und Ivan Korcok Bild: APA

Dass die erste Reise nach Bratislava ging, habe nichts mit der Visegrad-Mitgliedschaft des Landes zu tun, betonte Kneissl erneut. Die Slowakei sei ein Nachbarstaat, mit dem Österreich viel verbinde, und war als erste Auslandsreise eines Außenministers noch nie dran. "Wien und Bratislava sind die weltweit am nächsten gelegenen Hauptstädte", sagte Kneissl.

In Bratislava wurde Kneissl vom slowakischen Außenamts-Staatssekretär Ivan Korcok empfangen. Korcok betonte, dass er vor allem bilaterale Themen mit Kneissl besprechen wolle. Ein informelles Treffen mit Außenminister Miroslav Lajcak stand ebenso auf dem Programm wie ein Termin mit Staatspräsident Andrej Kiska.

Uneinigkeit bei Familienbeihilfe

Obwohl Kneissl angekündigt hatte, das Thema Familienbeihilfe nicht anzusprechen, ging Korcok sehr wohl darauf ein: Die slowakische Regierung erwarte, dass in dieser Frage "das Prinzip der Nichtdiskriminierung" gelte. Wenn slowakische Bürger in Österreich legal arbeiten, in Österreich Steuern und Abgaben zahlen, müsse sich das auch in der Familienbeihilfe widerspiegeln.

Kneissl sagte, dass die Bundesregierung eine "EU-weite Indexierung" wünsche. Die Familienbeihilfe sei "kein Teil des Gehalts, sie ist keine Versicherung. Sie gilt der Kinderversorgung in dem Land, in dem man wohnt", betonte die Außenministerin. Kneissl und Korcok vereinbarten, dass sich die Sozial- und Arbeitsminister bilateral mit der Frage der Familienbeihilfe beschäftigen sollen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema