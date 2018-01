Erleuchtung und Wunderheilung: Die SPÖ auf Klausur im Wallfahrtsort

WIEN. Vor der NÖ-Landtagswahl am 28. Jänner will sich die SPÖ als die soziale Kraft profilieren.

Christian Kern und NÖ-Spitzenkandidat Franz Schnabl üben sich nach einem schwierigen Herbst in Maria Taferl in Optimismus. Bild: SPÖ

Maria Taferl, der niederösterreichische Wallfahrtsort, dessen Ursprung der Legende nach auf mehrere Wunderheilungen zurückgeht, ist heute Schauplatz einer Präsidiumsklausur der SPÖ. Christian Kern ruft seine langjährige Kanzlerpartei einmal mehr zusammen, um sich auf die ungewohnte Oppositionsrolle einzustimmen. Ob es dafür einer Wunderheilung bedarf, wird sich erst zeigen.

Der Ort ist jedenfalls nicht zufällig gewählt, steht doch in Österreichs größtem Bundesland am 28. Jänner die erste von heuer vier Landtagswahlen an – und damit auch ein Stimmungstest nach dem Machtwechsel im Bund. Mit der abrupten Abschaffung der Aktion 20.000 und des Beschäftigungsbonus, zwei noch von Kern umgesetzte Projekte, hat die schwarz-blaue Regierung von Sebastian Kurz dem SP-Chef und seinem niederösterreichischen Spitzenkandidaten Franz Schnabl zumindest rechtzeitig die Stichworte für Kampfansagen geliefert.

Die ersten Maßnahmen von Schwarz-Blau würden ja schon zeigen, dass es in Richtung einer arbeitnehmerfeindlichen Politik geht, betonte Schnabl im Gespräch mit den OÖNachrichten seine Stoßrichtung. In der Positionierung heiße das, für Arbeit und Beschäftigung und für sozial Benachteiligte einzutreten. In der politischen Auseinandersetzung geht es für Schnabl darum, die Unterschiede zur ÖVP, "aber vor allem zur Freiheitlichen Partei aufzuzeigen". Denn wie sich zeige, sei die FPÖ, die selbsternannte Partei des kleinen Mannes, ganz und gar nicht auf der Seite der Arbeiter und kleinen Leute. Schnabl, der die niederösterreichische SPÖ heuer nach 21,6 Prozent bei der Landtagswahl 2013 auf einem historischen Tiefstand übernommen hat, nennt für den bevorstehenden Urnengang ein "doppeltes Wahlziel": Die absolute Mehrheit der ÖVP von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner "muss am 28. Jänner Geschichte sein". Und die SPÖ müsse, um als Gegengewicht zu Schwarz-Blau wahrgenommen zu werden, ein Plus vor dem Ergebnis haben. In Umfragen liegt die SP-NÖ zwischen 22 und 25 Prozent auf Platz zwei, dicht gefolgt von einer wiedererstarkten FPÖ (16 bis 20 Prozent).

Christian Kern ist für den Ex-Chef der Wiener Sicherheitswache, der erst 58-jährig den Quereinstieg in die Spitzenpolitik gewagt hat, "mit Sicherheit der richtige Mann", um die SPÖ durch die Oppositionsjahre zu führen.

Abgesehen von der inhaltlichen Profilierung und schwierigen Landtagswahlen steht der SPÖ in diesen Tagen auch ein Duell um die Nachfolge von Bürgermeister Michael Häupl in Wien ins Haus. Zwar kein offizielles, aber ebenfalls ein geeignetes Thema für die Klausur im Wallfahrtsort.

Wiener Bürgermeister-Duell

Am 5. Jänner, einen Tag nach der Klausur der Bundes-SP, endet in der Wiener Landespartei die Frist für die Kandidatur zur Wahl eines neuen Vorsitzenden. Bis zuletzt war kein dritter Bewerber um die Nachfolge von Bürgermeister Michael Häupl in Sicht. Weshalb es beim Parteitag am 27. Jänner zum Duell zwischen Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und dem geschäftsführenden Klubobmann im Nationalrat, Andreas Schieder, kommen sollte.

Für Spätentschlossene bliebe freilich eine Hintertür offen. Noch am Parteitag selbst wäre eine Kandidatur möglich, wenn zumindest zwei Drittel der rund 1000 SP-Delegierten dem zustimmen. Gerüchte, wonach SP-Chef Christian Kern einen derartigen Coup planen könnte, um so beide Rivalen auszubremsen, werden aber im Rathaus in beiden Lagern ins Reich der Legenden verwiesen.

Als wesentlich realistischer gilt, dass der jeweils Unterlegene im Regierungsteam des dann neuen Bürgermeisters eine Rolle (Finanzstadtrat?) finden könnte – als versöhnliches Signal an die zerstrittenen Lager. Das würde auch erklären, warum Ludwig und Schieder bisher auffallend sanft miteinander umgehen.

