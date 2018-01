Entscheidung über Landbauers Zukunft

Der Landbauer ist scheinbar FPÖ Landesrat in NÖ, nur wenn der FPÖ-Klub mehrheitlich einem Landesrat Landbauer das Vertrauen entzieht, könnte er sein Amt verlieren!



Bin neugierig wie sich die FPÖ entscheiden wird!



Trotz der Schmutzkübel-Kampagne der roten Volksgenossen, ist diese Wahl als großes Plus für die FPÖ zu werten.

==================



Noch einmal nenne ich hier die Regierungs-Bonzen welche in der Vergangenheit viel schlimmeres als Landbauer für Österreich verursacht haben und nicht diffamiert wurden, sind ja Ehrenmänner, damals und auch noch heute.



Da wäre mal der Massenmörder Udo Proksch , zu dem der FISCHER im Club 45 folgendes sagte:



"Wie lange noch wird man unsere Geduld missbrauchen?"

(Qousque tandem abutere patientia nostra?)

+

"Schön, dass du wieder da bist!"



zu dem ÖVP-Abgeordneten Heribert Steinbauer schrie er im Parlament;



"Sie Schwein, Sie"....



Schüssel;



hat er nicht den KHG zum FM gemacht?



Sie wurden alle nicht gemaßregelt und blieben in ihren Amt!