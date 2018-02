Einbürgerungen: 9271 im Jahr 2017

WIEN. Im Jahr 2017 wurden 7,5 Prozent mehr Menschen eingebürgert als im Jahr zuvor.

Bild: öamtc

Damit bekamen laut Statistik Austria im vergangenen Jahr 9271 Menschen die österreichische Staatsbürgerschaft.

35 Prozent der Eingebürgerten – also 3240 Menschen – wurden bereits in Österreich geboren. Die größte Gruppe der Neu-Österreicher hatte zuvor die Staatsbürgerschaft von Bosnien-Herzegowina (rund 1300), gefolgt von der Türkei (779 Einbürgerungen). Am stärksten waren die Zuwächse in Wien (plus 27,6 Prozent, 3899 Einbürgerungen). In Oberösterreich gab es mit einem Minus von 26,7 Prozent deutlich weniger neue Staatsbürger (1113 Einbürgerungen).

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema