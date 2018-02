"Dunkle Flecken"  Startschuss für Straches blaue Historikerkommission

Die Homophobie ist nicht das Thema, sondern die FPÖ!



Abgesehen von der Homophobie, ist der Inhalt des Links doch erwiesen, die spö hat damals nach dem Krieg auch Nazi´s aufgenommen in ihrer Partei, das ist unleugbar und durch Fakten belegt.



Auch der Kreisky hat den SS-Offizier Peter als Koalitionspartner aufgenommen..



Also ist der Link doch als Beweis für die Aufnahme von Nazi´s in der spö als erwiesen zu betrachten!



Deshalb stelle ich ihn nochmals ein:



http://www.dokumentationsarchiv.at/SPOE/Braune_Flecken_SPOE.htm



Auszug, um die Leser neugierig zu machen:



"Bruno Kreisky:

»Auch ein NSDAP-Mitglied oder ein SS-Mann muß in Österreich jedes Amt bekleiden dürfen, solange ihm keine Verbrechen nachgewiesen sind.«

In der Zwischenkriegszeit war Kreisky mit zwei SA-Führern in der gleichen Zelle inhaftiert, mit einem der beiden verbindet ihn auch nach dem Krieg eine enge Freundschaft: mit dem Ex-SS-Angehörigen Friedrich Peter."



Der svr will das alles nicht wahrhaben, aber es ist so!